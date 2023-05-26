Без ущерба для бюджета: как накопить на отпуск

При грамотном планировании бюджета накопить на отпуск своей мечты вполне реально. Существует множество рабочих вариантов, позволяющих собрать нужную сумму до заданного срока без жесткой экономии. Кроме того, если знать некоторые хитрости и приемы при взаимодействии с туроператорами, можно позволить себе действительно качественный отдых. О лайфхаках, которые помогут без ущерба для бюджета накопить на отпуск, «Вечерней Москве» рассказала финансист Гульнара Салихова.

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Составьте план отпуска

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Для начала определитесь: когда, куда и в каком семейном составе вы хотите отправиться. Учитывайте не только конкретный пункт, проживание и дорогу, но и такой важный момент, как дополнительные развлечения. Это значит, что отдельно у вас должна быть статья расходов на экскурсионные поездки, посещение парков и так далее. Рассчитайте примерную сумму на досуг и не забудьте добавить ее к общей стоимости. Помните: чем раньше получится определиться со всеми вопросами, тем больше будет вероятность успеть забронировать отличный тур по привлекательной цене. Раннее бронирование является очень удобным и выгодным вариантом еще и потому, что таким способом фиксируется определенная стоимость, которую оператор уже не повысит лично для вас.

Определитесь с ежемесячными вкладами

После определения основной суммы переходите к ее накоплению путем ежемесячных взносов в общую кубышку. Предположим, вы вычислили, что тур мечты стоит триста тысяч рублей. Если отпуск планируется через полгода, значит, указанная сумма делится на шесть месяцев. Таким образом, каждый месяц вы должны откладывать по 50 тысяч рублей, чтобы гарантированно уложиться в заданный срок.

Небольшой психологический совет: чтобы было легче соблюдать дедлайн, приобретите себе красивую копилку с красноречивой надписью и поставьте ее на самое видное место. Мысль о надвигающемся отпуске поможет вам не отклоняться от заданного курса и не отвлекаться на разные соблазны.

Интересуйтесь выгодными предложениями

Некоторые туроператоры позволяют своим клиентам вносить ежемесячные платежи. Обязательно узнайте о таких условиях в фирме, если хотите купить тур. Тогда ежемесячные вклады вам нужно будет отправлять непосредственно туроператору, а не класть в копилку. Другими словами, вы берете рассрочку на отдых. Здесь могут быть довольно гибкие условия: с предоплатой и без нее; с рассрочкой от нескольких месяцев до более внушительных сроков. Так или иначе, но рассрочка на отдых выглядит более привлекательной, чем кредит, ведь с ней не надо влезать в долги, что в условиях сегодняшней экономической ситуации выглядит весьма непривлекательно.

Тратьте с умом