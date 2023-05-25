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Как сэкономить на летнем отдыхе

Сэкономить на летнем отдыхе можно, если готовиться к поездке заранее, изучать разные предложения и искать варианты со скидками. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на финансового консультанта Татьяну Волкову.

Как сэкономить на летнем отдыхе
© Don24.ru

«Важно пользоваться всевозможными бонусами и кэшбеком, которые предлагает ваш банк при оплате картой. Благодаря этому вы сможете вернуть часть средств, потраченные на поездку», — приводит источник ее слова.

Также эксперт посоветовала: заранее определиться с форматом отдыха — нередко пакетные туры обходятся дешевле самостоятельного бронирования, выбирать для проживания не гостиницу, а съемное жилье, готовить самим, отказавшись от ресторанов, изучать расписание работы музеев и парков, чтобы знать о скидках и акциях, покупать сувениры в супермаркетах или местах, где бывает мало туристов.

Кроме того, не потратить лишнее на мобильную связь поможет покупка местной сим-карты.

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