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В каких местах чаще всего обворовывают туристов

Туристы часто становятся жертвами воров. Это могут быть и обычные карманники, и домушники и другие воры. Они пользуются беспечностью путешественников в отпуске, поэтому всегда нужно быть начеку и максимально обезопасить себя в путешествии.

В каких местах чаще всего обворовывают туристов
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Лучше всего в этом деле помогает информация. В материале “Рамблера” — о том, в каких местах чаще всего обворовывают туристов. Именно в них надо крепче держаться за сумки с ценными вещами и не оставлять свой багаж без присмотра.

Аэропорт

На первый взгляд аэропорт кажется самым безопасным местом, но это не так. Во-первых, кража в аэропорту может испортить весь отпуск, так как человек улетит в поездку без ценных вещей. А если кража произошла по дороге домой, то без сувениров и подарков. В аэропорту на каждом шагу есть видеокамеры, но мошенники знают слепые зоны и умеют качественно прятаться от камер. Вещи здесь воруют прямо из-под носа, поэтому не стоит полагаться на камеры и охрану.

Сейф в отеле

Мошенники часто воруют из сейфов в отеле, поэтому стоит искать другие места для сохранения своих вещей. Иногда они выносят сейф полностью и делают это так, что охрана гостиниц не замечает злоумышленников. Поэтому храните деньги в самых неожиданных местах, чтобы воры точно не смогли их найти.

На улице

Довольно часто деньги воруют на улицах в туристических местах. Но речь идет не о карманниках, а о мошенниках. Иногда обманывают с номиналом валюты при сдаче, иногда — при обмене. Поэтому важно внимательно следить за наличными деньгами при всех финансовых операциях, особенно если вы совершаете покупки в туристическом месте. Там вероятность столкнуться с мошенниками выше всего.

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