Путешественникам назвали невыгодный для покупки билетов день недели

Специалисты провели исследование и установили, что стоимость рейсов действительно зависит от дня недели. Кроме того, ночные перелеты они назвали более дешевыми, как и билеты, купленные сразу в две стороны. Информацию о низких ценах в послеобеденное время в Роскачестве посчитали мифом.