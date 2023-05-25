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Путешественникам назвали невыгодный для покупки билетов день недели

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали среду невыгодным для покупки авиабилетов днем недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Путешественникам назвали невыгодный для покупки билетов день недели
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Специалисты провели исследование и установили, что стоимость рейсов действительно зависит от дня недели. Кроме того, ночные перелеты они назвали более дешевыми, как и билеты, купленные сразу в две стороны. Информацию о низких ценах в послеобеденное время в Роскачестве посчитали мифом.

Ранее эксперты российской авиаотрасли рассказали, что перелет на самолете с понедельника по четверг обойдется дешевле. Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова подсказала путешественникам, что покупать билеты лучше в первой половине недели.

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