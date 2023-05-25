Можно ли получить кипрскую визу без хлопот

Слушатель Business FM обратился в визовый центр Кипра, на сайте которого значилась пометка «официально». Услуги центра стоили больше 9 тысяч рублей. В организации пообещали записать клиента на консультацию в консульство страны и помочь в оформлении документов. Позже выяснилось, что прием проходит в порядке живой очереди и платить не было необходимости. Из посольства Кипра на запрос Business FM пришел ответ, что официального визового центра у страны нет.

Фото: BFM.RU BFM.RU

По опыту главного редактора портала Prian.ru Филиппа Березина получить визу на Кипр можно и без помощи сторонних организаций:

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Филипп Березин главный редактор портала Prian.ru «По большому счету визовые центры для тех, кто не один, не два, не три раза подавался на визы. Это такая необязательная прослойка. Они могут помочь оформить все заявления, решить вопрос со страховкой, в нужное время забрать ваш паспорт с полученной визой и привезти его вам. Я сам не так давно получал кипрскую визу — первый раз обходился без каких-либо посредников. Никаких проблем у меня не было. Был большой список документов, который нужно принести. Отстоял в очереди минут 20, барышня в консульском отделе посмотрела документы, задала несколько дежурных вопросов, взяла документы, попросила дослать одну дополнительную справку. Через три дня я получил уже без очереди паспорт с визой».

У некоторых стран есть свои визовые центры, их работа в корне отличается от услуг сторонних организаций. Такие центры заключают контракт непосредственно с консульством страны и берут часть их работы на себя. И деньги, которые вы отдаете, например, за запись на консультацию в центре, потом пойдут в счет консульского сбора. Такую услугу не так давно ввели, к примеру, во Франции. Продолжит исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев:

Даниил Сергеев исполнительный директор агентства «Визаход» «Запись на подачу документов есть во многих консульствах, и это практикуется в особенности в тех случаях, когда эти консульства загружены. Это запись входит в стоимость консульского сбора. Вы оплачиваете консульский сбор, бронируете себе время и дату прихода в визовый центр и не оплачиваете это отдельно. Визовый центр, например, есть у Британии и у Франции. Визового центра, например, нет у США. Более важный и интересный вопрос, с моей точки зрения: кто лучше выдает визы? Хорошо выдает Британия. В Британии очень тяжело записаться на собеседование на ближайшую дату — дат мало. Из европейских стран это Италия, Испания, Франция и Греция. Из этих четырех стран шенгенские визы с самым длительным сроком действия выдает Франция. Через визовые агентства можно записаться на подачу документов во Францию. Они делают это через компьютерные программы, которые ловят эти слоты».