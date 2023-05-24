Как не платить за перевес багажа: 3 хитрых лайфхака

Если отправляясь в путешествие, мы можем контролировать размер своего багажа, то на обратном пути нередко возникают проблемы.

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Сувениры близким, обновки себе и прочие мелочи подчас значительно утяжеляют багаж. При этом платить за перевес в конце отдыха совсем не хочется.

Как быть в таком случае? Выяснял "Рамблер".

Перебалансируйте багаж

Изучите нормы ручной клади вашей авиакомпании. Вполне возможно, что добрую часть вещей можно положить в рюкзак, который займет место в ручной клади. Кроме того, вы можете надеть самые тяжелые вещи на себя – например, толстовку, худи и ботинки. Возможно, вы будете одеты не по погоде, но зато точно сэкономите деньги.

Попросите о помощи попутчиков

Если вы путешествуете с компанией, узнайте, нет ли у кого-то свободного места в багаже. Некоторые обходятся в отпуске минимумом вещей, и это может сыграть вам на руку.

Избавьтесь от лишнего