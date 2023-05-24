На что обратить внимание при выборе летнего отдыха

Путевки на российские курорты в предстоящем летнем сезоне уже практически распроданы. Их планируют посетить 65% жителей страны. Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева в эфире телеканала «МИР 24» заявила, что уже сейчас найти свободное предложение в Сочи непросто.

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«Что-то могло остаться у туроператоров, которые покупали отели этажами. Либо свободными могли остаться гостевые дома. Но в целом, конечно, практически все продано. Привлекательность Сочи в достаточно емкой логистике прибытия и, конечно, теплом море. Это традиционный курорт россиян, особенно жителей Центральной России. Но чтобы попасть в соотношение «цена-качество», о покупке путевки нужно задумываться заранее», – подчеркнула эксперт.

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Помимо Сочи, она предлагает рассмотреть другие Черноморские курорты Краснодарского края, но туда потребуется трансфер из аэропорта. Насладиться теплым морем можно и на Азовском побережье Ростовской области, большим спросом пользуются туры в Крым. Эксперт напоминает, что теплые моря России – это еще и Каспийское и Японское моря. Последнее – «курорт номер один» для жителей Сибири и Дальнего Востока.

Впрочем, разнообразить отдых на некоторых морских курортах можно посещением музеев и исторических достопримечательностей. Например, в Крыму, в Таганроге, Ейске.

Крайне востребован как экскурсионный город Санкт-Петербург, где можно сочетать городские программы с загородным проживанием на Балтийском побережье. Ольга Санаева рекомендует обратить внимание и на Москву с Подмосковьем. Летом столицу можно увидеть в более размеренном темпе, а в области можно отдохнуть на озерах.

Реки и озера могут стать отличными местами для отдыха в разных регионах. А тем туристам, кто предпочитает отдыхать активно, будут интересны горы – Кавказ, Алтай, а также Камчатка, Сахалин, Байкал, Карелия.

Доступны для летнего отдыха россиян и страны ближнего зарубежья: Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и, конечно, открывшаяся Грузия, которая, по оценке эксперта, будет «крайне востребованным направлением».