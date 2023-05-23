3 правила, чтобы выбрать отель и не пожалеть

Мы собрали основные моменты, которые вы обычно игнорируете при бронировании.

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Сезон отпусков уже практически начался, а это значит, с большой вероятностью вам придется столкнуться с выбором отеля, если у вас нет в планах поиска съемной квартиры на курорте. Какие же правила очень часто игнорируют туристы, из-за чего потом сами и страдают? В нашем материале мы собрали самые неочевидные моменты, на которые вам стоит обратить внимание при следующей брони отеля.

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«Звездность» отеля

Нередко туристы идут по простому пути и просто выбирают дорогой отель от четырех звезд, рассчитывая, что здесь уж точно не подведет сервис. В нас до сих пор живет миф, что цена определяет качество, однако это глубокое заблуждение. Если вы путешествуете с семьей, стоит обратить внимание на середнячки вроде трех звезд, при этом обязательно ознакомьтесь с услугами, которые предлагает отель. Не думайте, что разберетесь на месте и тем более не ожидайте, что абсолютно все ваши желания будут выполнены за дополнительную плату — во многих отелях, к примеру, просто не предусмотрена детская комната, как вы могли рассчитывать, отправляясь в отпуск с ребенком. В ситуации, когда вы путешествуете в одиночку и не терпите шума, можно обратить внимание на отели от четырех звезд в хорошем районе — вероятность, что с утра вас оглушат дети, бегущие по коридору на завтрак в ресторан, мала, так как семьи редко выбирают такие отели. Обязательно изучите все тонкости, не опираясь на звездность отеля, чтобы не страдать весь отдых.

Не игнорируйте отзывы

Да, многие отзывы на отели в Сети откровенно заказные, но их чаще всего легко отличить от реальных. Пройдитесь по нескольким сайтам, если есть возможность, изучите отзывы иностранных туристов. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на отзывы, которые не старше года-полугода, так как изменения в отелях происходят очень быстро, при этом сервис может кардинально измениться буквально за пару месяцев, если произошли кадровы перестановки, а потому отзывы недавних постояльцев могут стать решающим фактором для вас.

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