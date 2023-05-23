Почему организованных туристов становится меньше

Семейный туризм становится самым популярным среди россиян. Из восьми миллионов гостей, побывавших в Северной столице в прошлом году, более половины - это семьи с детьми и ближайшими родственниками. А вот количество так называемых организованных туристов, предпочитающих путешествовать по групповым путевкам, становится заметно меньше. В прошлом году эта цифра не превысила семи процентов.

© Российская Газета

По мнению экспертов, во многом такой тренд - следствие пандемии. Именно тогда групповые путешествия резко сошли к минимуму, оказавшись самыми непопулярными среди населения.

Видео дня

- Сейчас люди предпочитают путешествовать самостоятельно, - говорит президент Ассоциации туристских информационных центров Михаил Ушаков. - Постепенно это становится образом жизни, семейной традицией, привычным проведением досуга. Этому способствуют и изменения в транспортной доступности, улучшение качества дорог, появление дорожной инфраструктуры. Сейчас стало удобнее добираться во многие места, как, например, в карельские Кижи, через паромную переправу.

Как предполагают эксперты отрасли, тенденция на увеличение доли семейного туризма сохранится и в этом году. И статистика первых месяцев высокого сезона подтверждает ожидания. Только за первую декаду мая, например, музей-заповедник "Царское Село" принял более 160 тысяч человек. Абсолютное большинство - это семьи и молодежь.

Надо отдать должное сотрудникам крупных туристических объектов - загодя предвидя тренд на семейный туризм, они приготовили специальные программы, рассчитанные на небольшие и разновозрастные группы. Новшеством нынешнего года станут специальные детско-семейные маршруты.

Например, "Петергоф" уже объявил о новом формате авторских экскурсий, которые будут проводить не экскурсоводы, а хранители музеев. А в Царском Селе очень приятно будет провести "День на даче", как это делали петербуржцы в XIX веке: погулять по Александровскому парку, попить чайку в одном из павильонов, поделиться впечатлениями на пленэре.

Что касается финансовой стороны путешествия, то в каждом парке, музее, галерее есть свои лайфхаки. На большинстве объектов туристического интереса действует "Пушкинская карта", есть специальные льготы для многодетных семей, для школьников и студентов. К примеру, комплекс "Царское Село" дети до 14 лет посещают бесплатно, а в Гатчине для этого выделен специальный "детский" день.

Гостиничному бизнесу, в отличие от парков и музеев, будет труднее перестроиться с туризма преимущественно группового и делового на семейный. Вряд ли получится без дополнительных изменений заселить гостиницу, предусмотренную для деловых командированных, семьями с детьми. Как правило, инфраструктура для семейного отдыха - это номера "два плюс один" или "два плюс два" с возможностью поставить дополнительное спальное место. Поселить же семью в два двухместных номера - это не только неудобно, но и значительно дороже.

Кроме того, не каждый отель "только для взрослых" отвечает необходимым требованиям к детскому питанию. В семейных гостиницах, как правило, есть шведский стол, детское меню или возможность приготовить отдельные блюда. А если отель готов принимать семьи с детьми до трех лет, то там должна быть предусмотрена еще кухонная зона для постояльцев с нужными условиями для разогрева, например, молочной смеси.

И все эти требования еще без учета большой детской подвижности и громкости, которая несовместима с попытками вечернего отдыха для деловых людей.

Впрочем, по мнению вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, абсолютное увеличение числа семейных туристов хотя и есть, но не так велико, как кажется. Оно "выросло" на фоне уменьшения остальных направлений, в частности зарубежного, который в большинстве своем был групповым или деловым.

Поэтому острого дефицита отелей и гостиничных номеров в Петербурге пока нет.

- При этом надо иметь в виду, что до 40 процентов приезжающих в Петербург семейных туристов живут не в гостиницах, - говорит Алексей Мусакин. - Они снимают квартиры, останавливаются у родственников и знакомых. Это тоже нужно учитывать.

Как бы там ни было, по данным сервиса OneTwoTrip, традиционно составляющего рейтинг бронирования российских отелей, в семейном виде бронирования на июнь Петербург прочно занял первую позицию. Второе место приходится на город Адлер у теплого моря (21,3 процента) и только на третьем месте с большим отрывом стоит Москва (13,2 процента).

Даже если в течение лета соотношение сдвинется в сторону южных регионов, Петербург все равно останется в пятерке самых популярных туристических направлений.