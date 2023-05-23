$79.94+0.0386.50+0.22

Что важно знать диабетику, планирующему отпуск

Диетолог, детский эндокринолог и эксперт открытого лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Анастасия Тараско рассказала, о чем должен помнить человек с диабетом, собираясь в отпуск.

Что важно знать диабетику, планирующему отпуск
© РИА "ФедералПресс"

«Людям с диабетом настоятельно рекомендуется чаще измерять сахар в новом для себя климате, чтобы не допустить развитие осложнений», – сказала диетолог, отметив, что чем выше температура, тем быстрее всасывается инсулин.

По словам врача, в путешествие лучше брать двойной запас лекарств, который необходимо упаковать в разные сумки – на тот случай, если багаж будет утерян. При этом важно помнить, что инсулин нельзя хранить в помещениях, где температура выше тридцати градусов, для лекарства подойдут специальные термосумки и чехлы. В отпуске диабетикам лучше не злоупотреблять алкоголем , а вот пить воды необходимо больше. Что касается питания, то лучше просить максимально развернутое меню, где обозначено содержание белков, жиров, углеводов и калорий на 100 граммов продукта, добавила Тараско в разговоре с «Газете.Ru».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, кому вреден рыбий жир.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий