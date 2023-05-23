Что важно знать диабетику, планирующему отпуск
Диетолог, детский эндокринолог и эксперт открытого лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Анастасия Тараско рассказала, о чем должен помнить человек с диабетом, собираясь в отпуск.
«Людям с диабетом настоятельно рекомендуется чаще измерять сахар в новом для себя климате, чтобы не допустить развитие осложнений», – сказала диетолог, отметив, что чем выше температура, тем быстрее всасывается инсулин.
По словам врача, в путешествие лучше брать двойной запас лекарств, который необходимо упаковать в разные сумки – на тот случай, если багаж будет утерян. При этом важно помнить, что инсулин нельзя хранить в помещениях, где температура выше тридцати градусов, для лекарства подойдут специальные термосумки и чехлы. В отпуске диабетикам лучше не злоупотреблять алкоголем , а вот пить воды необходимо больше. Что касается питания, то лучше просить максимально развернутое меню, где обозначено содержание белков, жиров, углеводов и калорий на 100 граммов продукта, добавила Тараско в разговоре с «Газете.Ru».
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