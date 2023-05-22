Где забронировать отель для путешествия по России?

Курорты Краснодарского края, Крым, Алтай, озеро Байкал, Санкт-Петербург из года в год являются популярными туристическими направлениями у россиян. Лето на носу, однако отпуск не всегда удается запланировать заранее. Где удобно искать и бронировать отели и апартаменты на территории России, рассказывает портал «Объясняем.рф».

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«Суточно.ру»

101Hotels

«Броневик»

Ostrovok.ru

«Яндекс.Путешествия»

«Меготел»

«Едем-в-гости.ру»

«Академсервис»

Svoy Hotel

«Туту»

«Авито» Список из 11 сервисов составлен специалистами Роскачества:

Найти можно все что угодно: гостиницы, квартиры, апартаменты, коттеджи, комнаты, базы отдыха и хостелы на любой кошелек. Критерии поиска, как правило, стандартные и учитывают ценовой диапазон, тип жилья, количество звезд у отелей, близость к центру города, наличие Wi-Fi, парковки, питания, трансфера, спортзала и т.п.