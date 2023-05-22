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Где забронировать отель для путешествия по России?

Курорты Краснодарского края, Крым, Алтай, озеро Байкал, Санкт-Петербург из года в год являются популярными туристическими направлениями у россиян. Лето на носу, однако отпуск не всегда удается запланировать заранее. Где удобно искать и бронировать отели и апартаменты на территории России, рассказывает портал «Объясняем.рф».

Где забронировать отель для путешествия по России
© Мир24
Список из 11 сервисов составлен специалистами Роскачества:
  • «Суточно.ру»
  • 101Hotels
  • «Броневик»
  • Ostrovok.ru
  • «Яндекс.Путешествия»
  • «Меготел»
  • «Едем-в-гости.ру»
  • «Академсервис»
  • Svoy Hotel
  • «Туту»
  • «Авито»

Найти можно все что угодно: гостиницы, квартиры, апартаменты, коттеджи, комнаты, базы отдыха и хостелы на любой кошелек. Критерии поиска, как правило, стандартные и учитывают ценовой диапазон, тип жилья, количество звезд у отелей, близость к центру города, наличие Wi-Fi, парковки, питания, трансфера, спортзала и т.п.

Прежде чем заказывать, посмотрите отзывы пользователей на сервис, а также помните, что гостиницу можно заказать и напрямую – обычно такая возможность есть на сайтах отелей, часто с оплатой в день заезда. Кроме того, в списке Роскачества отсутствует ряд сервисов бронирования от крупных компаний, таких как Ozon или МТС.

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