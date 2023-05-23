Как не умереть в самолете: практические советы для тревожных

Авиапутешествия обостряют тревожность, пробуждают страхи и ухудшают самочувствие. И, хотя статистика утверждает, что шансов пострадать от чрезвычайных происшествий на земле гораздо больше, чем в воздухе, люди все равно боятся летать на самолетах. Как эффективно бороться с возможными проблемами на борту и превратить путешествие в удовольствие, разбирался «ФедералПресс».

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Как не умереть из-за нехватки нужной информации

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Что стало причиной недавней смерти замглавы Минобрнауки РФ, который скоропостижно скончался после длительного перелета с Кубы, пока неизвестно. Петру Кучеренко стало плохо еще в самолете. Одной из версий стали проблемы с сердцем высокопоставленного чиновника.

Чтобы избежать трагических неприятностей в полете, эксперты рекомендуют планово проходите чек-ап (check up), то есть комплексные обследования, чтобы предупредить возможные проблемы со здоровьем. Особенно важно регулярно сдавать анализы и проходить медицинскую проверку у специалистов после 40 лет.

Понятно, что все не предусмотреть, но часть страхов перед полетом возможно снять, если знать практически все о своем физическом состоянии. Можно принять необходимые лекарственные препараты перед авиапутешествием или взять с собой в полет нужные таблетки. Врач может проконсультировать, показан ли авиаперелет и чего необходимо избегать. Ведь состояние может ухудшиться при нахождении на высоте, возможном дефиците кислорода, переносе багажа и других трудностях в поездке.

В век современных технологий отслеживать состояние здоровья помогают умные гаджеты, например, смарт-часы, а также различные мобильные приложения в телефоне.

Как не умереть из-за тесноты и шума

Перед полетом нужно продумать дресс-код, чтобы телу было комфортно находиться несколько часов в неподвижной и неудобной позе в кресле самолета. Медики рекомендуют надевать просторную одежду из натуральных материалов, которые хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Высокие каблуки, неудобная и тесная обувь под запретом. По возможности ее нужно снять или ослабить застежки, так как из-за перепада давления на высоте ноги будут отекать. В определенных случаях рекомендуется надевать специальные компрессионные чулки, чтобы снизить вероятность развития тромбоза глубоких вен и образования сгустков крови.

Если не удалось занять в салоне самолета достаточно просторное и удобное место, то нужно двигаться во время полета – примерно один раз в час. Можно периодически делать упражнения прямо в кресле, сжимая и разжимая стопы и двигая конечностями. Не рекомендуется надолго скрещивать ноги и сидеть, закинув ногу на ногу.

«Для комфорта при долгом нахождении в кресле можно воспользоваться специальной подушкой под шею. Летать лучше на больших лайнерах, там меньше болтанки, поэтому не так сильно укачивает. Удобней всего места в бизнес-классе или в начале самолета, если это эконом. В середине салона будет шуметь мотор, в конце вечная очередь в туалет», – рассказала «ФедералПресс» Ирина, стюардесса с 12-летним стажем.

В советское время перед полетом пассажирам выдавали леденцовую карамель под названием «Взлетная». Она помогала справиться с заложенностью ушей при наборе высоты из-за смены давления. Также помогает часто сглатывать, зевать или жевать жвачку. Отлично помогает «продувать уши» метод Вальсальвы: нужно прижать пальцами нос и осторожно выдыхать воздух – сквозь неплотно сжатые ноздри.

Как не умереть от жажды и несварения

Воздух в салоне сухой, поэтому советуют регулярно пить воду. Есть даже конкретная доза: стакан воды каждый час, чтобы избежать дегидратации. Стоит избегать напитков, которые ведут к обезвоживанию: алкоголя и кофеина. В крайнем случае эксперты рекомендуют зеленый чай.

Кожа лица, шеи и рук также страдает от обезвоживания. Поэтому время от времени можно пользоваться спреем с минеральной водой или увлажняющим тоником. Для облегчения дыхания воспользуйтесь спреем или мягкими каплями для носа. Но помните, что брать с собой на борт можно жидкости в контейнерах менее 100 мл.

Большинство пассажиров замечают, что на высоте после приема пищи возникает тяжесть в животе. Это тоже связано с перепадами давления, но все индивидуально. Рекомендуется не переедать и избегать продуктов, ведущих к повышенному газообразованию: чечевицы, фасоли, кукурузы, гороха, капусты и лука.

Как не умереть от страха

Аэрофобы по возможности избегают полетов по воздуху. Но если обстоятельства заставляют передвигаться на воздушном транспорте, то продвинутым пользователям рекомендуется заранее овладеть техниками релаксации и самовнушения. Для тех, чей страх перед полетами не так силен, поможет ряд простых рекомендаций для снижения тревожности.

Приезжать в аэропорт лучше за пару часов до посадки, чтобы не создавать поводов для стресса. В смартфоны и прочие гаджеты перед полетом загрузите приятную музыку, захватывающие видеоигры, интересные фильмы и не забудьте наушники. Если в ручной клади останется место, то захватите в полет книгу.

Отвлечься от неприятных мыслей на высоте несколько тысяч метров над землей помогает сон и дыхательные практики. При тревожных мыслях и волнении максимально сконцентрируйтесь на дыхании, дышите ровно и максимально глубоко. Интенсивный кислородный обмен нормализует сердечный ритм.

Психологи рекомендуют действенный способ побороть полетное волнение: нужно визуализировать удачное приземление и сконцентрироваться на предстоящих событиях. Особенно если представлять, как уже отдыхаете на пляже возле теплого моря.