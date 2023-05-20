Что нужно успеть перед путешествием с питомцем по России

Перед тем как отправиться в путешествие по стране со своим питомцем, нужно обратить внимание на несколько обязательных требований. О них рассказали в Комитете ветеринарии Москвы.
Одно из таких требований — вакцинация животного от бешенства. Информация об этом должна быть внесена в ветеринарный паспорт.
«Прививка ставится не позднее чем за три недели до даты начала путешествия. Это связано с тем, что иммунитет к заболеванию формируется в течение 21 дня. Ограничен и срок действия вакцинации — питомец должен быть привит не более года назад. Где и как в Москве бесплатно вакцинировать своего любимца против бешенства, можно узнать в специальном разделе спецпроекта “Как стать суперхозяином”», — отметили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.
Перед полетом на самолете требования следует уточнить у авиаперевозчика. Не раньше чем за 14 дней до поездки питомца нужно привести в государственную ветеринарную клинику. Врач внесет информацию об осмотре в паспорт животного.