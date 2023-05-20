Что нужно успеть перед путешествием с питомцем по России

«Прививка ставится не позднее чем за три недели до даты начала путешествия. Это связано с тем, что иммунитет к заболеванию формируется в течение 21 дня. Ограничен и срок действия вакцинации — питомец должен быть привит не более года назад. Где и как в Москве бесплатно вакцинировать своего любимца против бешенства, можно узнать в специальном разделе спецпроекта “Как стать суперхозяином”», — отметили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.