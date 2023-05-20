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Невролог Демьяновская объяснила, кому опасно отдыхать в жарких странах

Отдых на курортах Турции, Египта, ОАЭ и в других жарких странах может привести к обострению ряда хронических заболеваний. Перед поездкой в теплые края важно правильно оценить состояние своего здоровья. Об этом заявила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Газете.Ru».

Кому опасно отдыхать в жарких странах
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Медик отметила, что период акклиматизации тяжело дается людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«В жарком климате система терморегуляции организма испытывает постоянное напряжение. Она старается стабилизировать температуру тела, что приводит к обильному потоотделению и постоянной жажде. Во время адаптации к климату активируется нервная система, повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление, что может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказала эксперт.

Тем, кто страдает гипертонией и сердечными заболеваниями следует посетить врача перед поездкой.

«Плохо переносят жару и люди с заболеваниями щитовидной железы. Дело в том, что гормоны, которые вырабатывает этот орган, отвечают за обмен веществ и терморегуляцию. Жара в таком случае может спровоцировать обильное потоотделение с обезвоживанием или сильные отеки», – предостерегла Демьяновская.

Врач предостерегла и людей с заболеваниями ЖКТ, а также напомнила о необходимости следить за гигиеной и питанием во время отдыха.

«При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта от отдыха в жарком климате лучше временно отказаться. Также, находясь на курорте, следует особо пристально следить за своим питанием: мыть руки, а также покупные овощи и фрукты, употреблять только свежую пищу – на жаре еда портится быстрее», – сообщила кандидат наук.

При поездке на жаркие курорты стоит быть осторожными и людям с большим числом родинок на теле, а также при наличии кожных заболеваний. В этом случае может быть ограничено пребывание на солнце и купание в море.

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