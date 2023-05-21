Какой была первая стюардесса в мире и как ей удалось получить работу

Сейчас кажется, что профессия бортпроводника создана специально для женщин. Согласитесь, стюардессы восхищают! Но какой была первая женщина, которой разрешили работать в небе? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Эллен Черч, летевшая рейсом United Airlines из Сан-Франциско в Шайенн, штат Вайоминг, вошла в историю для всех женщин в авиаотрасли.

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Так, 15 мая 1930 года Эллен Черч стала первой в мире женщиной-бортпроводником, или «небесной девушкой», как их тогда называли.

Родившаяся в 1904 году в Креско, штат Айова, американка Эллен Черч выучилась на медсестру и на пилота. Черч хотела пилотировать коммерческий самолет, но в те времена эта работа для женщин была недоступна.

По всей видимости Черч все равно мечтала работать в небе, по

тому она решила устроиться на работу стюардессой, но и эта должность не досталась ей без боя, потому что и вакансии бортпроводников были доступны только мужчинам.

По данным изданий, Черч убедила менеджера по найму нанять ее, сделав акцент на свое образование медсестры - Эллен заявила, что ее медицинские навыки могут помочь в полете пассажирам. Штаб-квартира Boeing согласилась дать Черч трехмесячный испытательный срок и приказала ей найти еще семь медсестер для работы с ней на самолетах.

В обязанности Черч во время ее испытательного срока входили уход за больными и напуганными пассажирами, получение билетов, загрузка и выгрузка багажа, помощь в заправке самолета, раздача обедов, уборка внутри самолета и затяжка болтов, удерживающих сиденья на полу.

Ее первой работой в качестве стюардессы был полет на рейсе United Airlines из Сан-Франциско в Шайенн, штат Вайоминг.

Черч и другие медсестры должны были соответствовать жестким требованиям, таким как:

Быть дипломированной медсестрой

Весить не более 115 фунтов (около 52 кг)

Быть не выше пяти футов (1,5 м) и четырех дюймов (10 см)

Быть не замужем

Не быть старше 25 лет

При этом в качестве «небесной девушки», они могли зарабатывать зарабатывать 125 долларов в месяц за 100 часов полета.