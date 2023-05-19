Дресс-код в Чечне: пять советов туристам и туристкам

Кавказ — регион большой и разнообразный. И то, что носят в Кисловодске, выглядит неуместно в Грозном. Если хотите избежать косых взглядов, прислушайтесь к советам чеченского гида.

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«Путешествуйте по Чечне, поверьте, она того стоит!» — этот лозунг тревел-блогеров уже не вызывает недоверия. В последние годы направление стало очень популярным у туристов.

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— Это не удивительно, — говорит ведущий гид-экскурсовод Министерства туризма республики Алина Абдулкадырова. — Чечня и Северный Кавказ в целом особенное пространство. Аутентичное, сохраняющее свои традиции и многовековой уклад жизни. Именно эта аутентичность и привлекает путешественников. Но она же накладывает некоторые ограничения на их внешний вид и поведение. Туристам надо учитывать менталитет и специфику исламского региона, как, впрочем, и любого другого. Здорово, если гости с уважением относятся к нашим традициям. В первую очередь это касается выбора одежды.

Специально для читателей «Это Кавказ» Алина рассказала, какую одежду следует взять, собираясь в Чечню, чтобы чувствовать себя комфортно в местных условиях.

1. Забудьте про мини и декольте

Для этого есть две причины: климат и консервативные взгляды местных жителей.

Чечня — регион жаркий. В прошлом августе температура достигала +45 градусов. Палящее солнце — это не просто дискомфорт, это риск ожогов, тепловых ударов и фотостарение кожи. Поэтому туристкам рекомендуется надевать легкие закрытые платья до щиколотки, с длинными рукавами и обязательно из натуральных тканей. Голову можно прикрывать платком, панамой или зонтиком.

В таком виде вы не будете выделяться на фоне местных женщин в закрытой одежде и не вызовете осуждающих взглядов. Против гармоничной французской длины или мидакси тоже возражений не будет. А вот слишком короткие платья и юбки не рекомендуется носить в любую погоду.

Женщинам в Чечне (а также в Ингушетии и в некоторых других регионах Кавказа) неуместно надевать прозрачную, обтягивающую, декольтированную одежду и сарафаны. Длинные рукава не обязательны. Летние платья, кофты и футболки могут быть с короткими рукавами, прикрывающими плечи.

2. Не носите шорты

Настоятельно не рекомендую брать в поездку шорты и бриджи. Это касается и мужчин, и женщин. Ходить в шортах по чеченским улицам — это почти наверняка услышать замечания в свой адрес.

А вот брюки под строгим запретом только у местных женщин. В гардеробе туристок они отвоевали свое место. Особенно если речь идет о поездке в горы. Единственное пожелание такое: брюки не должны быть в обтяжку. С ними рекомендуется надевать туники, рубашки или футболки оверсайз. В таком виде гостьи могут свободно разгуливать по республике, и никто не будет обращать на них внимание.

У мужчин с гардеробом все гораздо проще. Им надо исключить шорты и бриджи и не появляться прилюдно в майках-борцовках, именуемых в народе «алкоголичками».

3. Платок не обязателен

Женщины, отправляясь в путешествие по Чечне, считают, что там непременно нужно покрывать голову. И первое, что они достают из своих чемоданов, — это платок. На самом деле ношение платка для них не обязательно, за исключением особых случаев, таких, как посещение храмов или зияратов — святых мест, могил шейхов.

4. Не одевайтесь как «неформалы»

Панки, готы, эмо и другие представители субкультур для Чечни абсолютно чуждые элементы. Их появление, допустим, на пешеходном бульваре Эсамбаева в Грозном вызовет у горожан шок, смех или ужас. Они точно привлекут внимание не только прохожих, но и стражей порядка. И одним замечанием может дело не обойтись.

5. Соблюдайте особый этикет при посещении мечети

Не рекомендуется посещать мечеть во время молитвы. Здесь нельзя громко разговаривать и включать телефон.

Перед входом в мечеть обязательно снимите обувь. Ее можно оставить в специально отведенных местах или взять с собой, положив в пакет.

Женщинам необходимо надеть длинную одежду, скрывающую руки и ноги, мужчинам — рубашки с длинным рукавом. Посещение мечети — это тот случай, когда женщинам обязательно надо покрыть голову платком. Мужчинам желательно надеть пиэс. В больших мечетях, как правило, все это выдается туристам у входа.