Куда поедут россияне летом и как сэкономить на отдыхе

В преддверии летних отпусков россияне начинают задумываться об отдыхе, рассматривая различные варианты. "Фонтанка.ру" рассказала, куда поедут граждане РФ летом 2023 года и как сегодня сэкономить на отдыхе.

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Как отмечают эксперты, выбор направлений для летнего отдыха значительно увеличился в 2023 году по сравнению с прошлыми годами.

"Большинство стран окончательно сняли ковидные ограничения, снизились риски отмены рейсов. Так что турбулентность, связанная с выездным туризмом, снижается", — уверяет тревел-эксперт Светлана Демидова.

Эксперты по туризму также отметили появление новых зарубежных направлений, которые только начинают набирать популярность среди россиян. К таким направлениям, в частности, относятся Иран и страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан).

Не меньше мест для отдыха открывают для себя россияне и внутри страны. Люди начинают интересоваться Чукоткой, Шантарскими островами, Горной Шорией, Магаданом, яхтингом на Новой Земле, Ладожском озере и в Архангельской области.

Независимо от того, какой отдых выбирает россиянин (самостоятельный или организованный), при правильном подходе отдых может обойтись дешевле, чем кажется на первый взгляд, заявили эксперты и перечислили способы экономии.