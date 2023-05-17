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Какие предметы можно и нельзя брать с собой в ручную кладь

Впереди летний сезон, и многие собираются в отпуск. Одним из самых популярных видов транспорта для подобным путешествий является самолёт. Но даже опытные путешественники не всегда точно знают, какие вещи они с собой могут взять в ручную кладь, а какие - нет.

Какие предметы можно и нельзя брать с собой в ручную кладь
© Ferra.ru

На борт самолёта можно взять с собой далеко не всё. Например, строго запрещается провозить подобным образом огнестрельное оружие и оружейные принадлежности, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе газовые баллоны, динамит, фейерверки, взрывные устройства), опасные химические вещества (яды, радиоактивные материалы, коррозивные вещества), остроконечные предметы (они должны лежать в багаже), жидкости и гели в больших объёмах (разрешается брать объёмом до 100 мл), огневые материалы (но обычно разрешают брать одноразовые газовые зажигалки).

Также некоторые предметы могут требовать специального разрешения: электроника, спортивное снаряжение, литий-ионные аккумуляторы и пр. Что касается электроники, то чаще всего брать на борт можно смартфоны, планшеты, ноутбуки.

Рекомендуется брать в ручную кладь также ценные вещи (документы, драгоценности, паспорт, наличные деньги), медицинские препараты либо медицинские устройства, еду и напитки (но лишь определённое количество), детские принадлежности (детское питание, пелёнки, детская одежда, игрушки).

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