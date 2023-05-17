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Почему стоит отказаться от шлепанцев в самолете

Стюардесса авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах поделилась советами по выбору обуви в самолет. Ее слова привела британская газета The Sun.

Почему стоит отказаться от шлепанцев в самолете
© Слово и Дело

По ее словам, шлепанцы и туфли являются самыми непригодными типами обуви для перелетов. В первую очередь зачастую на борту нежарко и нахождение в таких ботинках будет доставлять дискомфорт. В самолет стоит захватить носки и свитер, уточнила Фишбах.

Кроме того, в шлепанцах неудобно ходить по салону, что может помешать при эвакуации в случае внештатной ситуации. В открытой обуви также не стоит заходить в уборную, поскольку жидкость на полу – далеко не просто вода. К туфлям относятся все вышеперечисленные минусы, только они еще могут нанести вред здоровью других пассажиров при аварии.

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