Нудистские пляжи: зачем их посещают и законно ли это

Приближается пляжный сезон. Это значит, что в скором времени на берегах озер, рек и каналов можно будет увидеть большое количество людей, принимающих солнечные ванны. Не будут пустовать и нудистские пляжи, посетители которых бикини и плавкам предпочитают полное обнажение. Отношение к такому виду досуга, как нудизм, в обществе довольно спорное. Одни сами с удовольствием посещают подобные места, другие спокойно реагируют, предпочитая обходить данные территории стороной, третьи вовсю осуждают этот способ времяпрепровождения, считая его излишне свободным или даже развратным. Журналист «ФедералПресс» пообщался с психологами и юристом и выяснил, зачем люди ходят на нудистские пляжи и законно ли это.

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Что говорят психологи

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Тема оказалась настолько спорной, что психологи разошлись во мнениях относительно того, что может сподвигнуть человека на подобного рода публичное обнажение. Так, психолог и сексолог Евгений Быстров уверен, что нудистские пляжи преимущественно посещают люди, которые не имеют успеха у противоположного пола. Главным поводом для визита на такую территорию, по мнению собеседника «ФедералПресс», является желание увидеть представителей другого гендера, обусловленное сексуальным влечением.

«В первую очередь на нудистские пляжи идут, чтобы посмотреть на голый противоположный пол. Если мы говорим про желание позагорать голым, то это можно сделать у себя на даче. Просто посидеть обнаженным на диване можно и дома. А идти без одежды туда, где есть противоположный пол, – это совсем другое дело. Это обычное природное сексуальное желание, по Фрейду. Туда ходят в основном люди, которые не состоятельны в сексуальных отношениях, которые не умеют привлекать женщин или мужчин, быть интересными для противоположного пола в обычной жизни, в одежде. Они не востребованы, не умеют общаться, ухаживать», – отмечает спикер.

Второй причиной, по словам Быстрова, является желание раскрепоститься, снять с себя стеснение, избавиться от комплексов.

«Третье – возможность завязать с кем-то знакомство, найти сексуального партнера. У каждого человека есть свой типаж, который вызывает сексуальное желание. И здесь есть возможность выбрать кандидата с тем типом фигуры, который нравится именно тебе, сразу оценив его без одежды. Но это на втором плане. В первую очередь идет любопытство», – убежден Евгений Быстров.

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Психолог Андрей Камин, в свою очередь, не считает, что посещают нудистские пляжи исключительно люди, не сумевшие добиться успеха в отношениях. По мнению эксперта, если речь идет о специально отведенных для этого местах, в обнажении нет ничего криминального.

«У нас это никогда не было запрещено. Нудистские пляжи существовали и в СССР, и в Царской России. Николай II, к слову, был натуристом. Если вы обнаженным появляетесь в публичном месте, это может повлечь осуждение. Но нудистские пляжи не являются в этом понимании публичными местами. Они обычно находятся там, где людей не могут увидеть. Никакого расстройства в этом нет. Да, это несет определенные цели: самолюбование, демонстрация своего тела, в том числе в сексуальном контексте. Но некоторые женщины, к примеру, красятся. И я не заметил попыток осуждать их за это или привлекать к административной ответственности. Да, некоторым нравится свое тело, они его охотно демонстрируют. Но они с тем же успехом могут сходить на фитнес в откровенном спортивном костюме. Есть масса мест, где можно продемонстрировать тело в сексуальном контексте», – отметил собеседник «ФедералПресс».

Одной из причин любви к получению загара в обнаженном виде, по мнению психолога, может быть банальное удобство. Есть люди, которым такой вариант принятия солнечных ванн кажется более комфортным. И в этом смысле пляж не сильно отличается от бани.

«В баню некоторые люди тоже ходят голыми, а некоторые – в купальных костюмах. Это вопрос эстетических предпочтений. Для кого-то это может быть традицией: они так делали, родители так делали. Есть исследование, согласно которому в семьях, где родители ходят обнаженными, дети лучше относятся к самим себе, реже страдают расстройствами пищевого поведения и сталкиваются с другими проблемами, связанными с неприятием своего тела. Но есть и другое исследование, в котором говорится, что хождение по дому в голом виде – это сексуальное насилие над детьми. Оба исследования очень субъективны», – поделился спикер.

Про отклонение, по словам психолога, может идти речь тогда, когда прилюдное обнажение является неуместным. Здесь уже можно говорить об эксгибиционизме.

«В разных культурах все очень по-разному. В русской культуре каких-то особых проблем, связанных с обнажением, не существовало. Можно посмотреть живопись XIX–XX веков. Там довольно много обнаженной натуры, полотна висят в музеях. И никто не пытался статуи прикрывать листками. А если бы это попытались сделать, это бы воспринималось как отклонение от нормы», – добавил эксперт.

Что говорит закон

К слову, закон загорать на нудистских пляжах тоже не запрещает.

«Административной либо уголовной ответственности за посещение таких пляжей у нас не установлено. В большинстве случаев правоохранители указывают на то, что могут привлечь таких лиц к административной ответственности за мелкое хулиганство, однако это не соответствует действительности. Мелкое хулиганство выражается в нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, сопровождающимся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества. Желание получить загар не подпадает под это определение», – отметил юрист Микаил Камилов.

Под статью 135 УК РФ («Развратные действия»), по словам эксперта, вид досуга тоже не подпадает.

«Правоохранителям необходимо будет доказать наличие умысла на совершение именно развратных действий, а не получение загара. Таким образом, законодательством не урегулирован вопрос ответственности нудистов», – добавил юрист.