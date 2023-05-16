3 способа оплатить покупки за рубежом

Российские карты не работают за границей, что создает путешественникам немало проблем.

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«Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, какие способы расплатиться в зарубежных поездках остались у российских туристов.

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Наличный расчет

По словам специалиста, самый популярный способ — это оплата наличными. У россиян есть два варианта использования наличных денег за рубежом.

— Можно покупать мировую или национальную валюту той страны, в которую летят путешественники. Например, на данный момент в Турции лира сильно ослабла по отношению к доллару. Россиянам выгоднее покупать турецкую валюту. Однако таковую нужно покупать в том объеме, в котором вы ее точно потратите. Потом, если вы захотите обратно поменять турецкую лиру на рубль, курс будет очень невыгодный, — рассказал он.

Также важно учитывать те страны, где один доллар равен одному евро. Тогда выгоднее купить доллары, предупредил эксперт.

Специалист отметил, что если человек хочет расплачиваться местной валютой, то ее нужно купить в России.

— У нас в стране есть единые центры обмена валюты. Они есть в каждом крупном российском городе. Там продается абсолютно любая валюта. Если в банке долларов нет, то там они есть всегда, — сказал спикер.

Оплата картой UnionPay

Российские карты за границей больше не работают, однако можно воспользоваться азиатской платежной системой.

— Можно оформить карту UnionPay. Это азиатская система, которая работает за рубежом. Но оформление занимает длительное время. В среднем — от недели (в зависимости от банка). Выпуск карты — платный. От пяти тысяч рублей и более, — рассказал Мельник.

Оплата иностранными картами

Эксперт по туризму подчеркнул, что у россиян есть возможность оформить карты иностранных банков, не выезжая за границу. С их помощью можно легко расплачиваться за покупки в путешествиях.

— Существует альтернативный вариант. Можно выпустить иностранную карту. Например, узбекскую или казахстанскую. Их можно заказать в иностранных банках, не покидая пределов России. Если человек оформляет казахстанскую карту, то переводит на нее рубли через сторонний сервис. Они меняются на тенге, а потом конвертируются в ту валюту, которая нужна человеку, — объяснил он.

Тем не менее карту нельзя оформить самостоятельно. А услуги фирм-посредников могут обойтись не в один десяток тысяч рублей.