Как сэкономить на авиабилетах

«Лучше всего планировать заранее и рассматривать много вариантов. Придется обменять время на деньги: то время, которое путешественник потратит на поиск оптимального по цене варианта, позволит ему сэкономить. Сейчас с учетом развития информационных систем, поисковых механизмов, есть возможность рассматривать альтернативные сценарии путешествий, когда вместо прямого авиаперелёта можно сформировать цепочку с одной-двумя пересадками, иногда с пересадками на наземный транспорт. В итоге это даёт возможность иногда неплохо сэкономить», - отметил он.