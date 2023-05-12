Почему на отдых стоит брать с собой старый смартфон

Туристам из всех стран мира эксперты дали совет при сборе чемоданов перед отправкой на отдых обязательно брать с собой старый смартфон. Об этом пишет "Турпром".

© Banki.loans

Российским туристам и отдыхающим из других государств доходчиво разъяснили, почему надо брать с собой в тур старый мобильный телефон.

Соответствующую рекомендацию дал руководитель компании Grand Tour Hospitality Кайл Хотчкисс Кароне. Он вынужден много путешествовать по миру, выполняя рабочие задачи. С собой во все поездки мужчина берет подержанный смартфон.

"Однажды в Париже я потерял свой телефон, и мне пришлось потратить 2000 долларов на новый. На пляже в Рио на меня налетела целая команда детей и украла телефон прямо из рук. Еще один гаджет утонул в Эгейском море", - рассказал он.