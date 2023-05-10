Отпуск по обману: как вернуть деньги за испорченный отдых

При выборе отеля и покупке путевки часто можно столкнуться с мошенничеством или нарушением прав потребителя. Москва 24 выяснила, что делать, когда номер в гостинице не соответствует описанию на сайте, и как вернуть деньги за тур, если путешественник заболел за несколько дней до поездки.

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Ситуация: путешественник купил путевку через агентство, в ее стоимость входил номер определенной категории. По приезде турист увидел, что жилье не соответствует заявленному уровню.

"Прежде всего нужно обратиться к администратору гостиницы – вас могут переселить в другой номер или предоставить бонус. Если с помощью этого не удается решить проблему, обращайтесь к своему турагенту – их специалисты смогут урегулировать ситуацию", – отмечает Оксана Никитина, юрист, кандидат юридических наук.

Самостоятельные путешественники также должны в первую очередь обратиться к руководству гостиницы и попросить замену номера.

"Если у них нет свободных комнат, то вы пишите заявление на возврат денежных средств и отель пойдет вам навстречу. Но в таком случае придется искать новое жилье", – отметила юрист.

Если отель отказывается переселять путешественников или возвращать деньги, нужно обращаться в суд. Для этого необходимо собрать доказательства: квитанцию с бронью номера определенной категории, фотографии и видео комнаты, в которую вас пытались заселить, чеки об оплате.

"По закону о защите прав потребителей через суд с объекта размещения можно взыскать ту сумму, которую вы оплатили, плюс штраф и неустойку. Это никому не выгодно, и в интересах отеля не допустить суда. Поэтому, как правило, после претенциозного письма руководству гостиницы деньги возвращают", – рассказала юрист.

Несостоявшийся отдых

Ситуация: путешественник оплатил тур, но не смог поехать по личным обстоятельствам, например из-за болезни.

"Если вы покупаете тур через агентство, значит, заключаете договор. В нем прописано, за какое время до поездки можно отменить путешествие и вернуть денежные средства. Если соблюдаете этот срок, оплату вам вернут без проблем, даже если нет веских причин для отмены", – рассказала Оксана Никитина.

Если непредвиденное обстоятельство произошло позже указанного в договоре срока, турист также вправе вернуть полную стоимость путевки. Однако необходимо доказать причину сорвавшегося отдыха. Например, предоставить больничный лист, если поездка не состоялась из-за болезни.

"Если вам что-то не доплатили или турагентство отказывается возвращать стоимость, следует отправить руководству компании досудебную претензию. Если они не реагируют на это, нужно идти в суд. Ни полиция, ни прокуратура, ни Роспотребнадзор не уполномочены на возврат ваших средств", – объяснила эксперт.

При обращении в суд также важно подготовиться: собрать чеки об оплате, приложить справку о болезни и другие документы, которые могут пригодиться в деле, порекомендовала Никитина.

Мошенничество при онлайн-бронировании услуг

Ситуация: путешественник нашел портал с путевками по выгодным ценам, выбрал тур и внес предоплату. Позже оказалось, что сайт поддельный. В итоге турист остался без поездки и лишился значительной суммы денег.

Мошенники создают ложные сайты или социальные сети, где предлагают дешевые туры и просят внести предоплату. Как правило, после получения денег преступники исчезают, а турист остается ни с чем, рассказал Москве 24 инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

"Также злоумышленники могут продать поддельные билеты или сделать фальшивые бронирования, чтобы украсть средства клиентов", – отметил эксперт. "Кроме того, мошенники могут отправлять фишинговые электронные письма или текстовые сообщения, притворяясь, что они представители туроператоров, авиакомпаний или отелей. В сообщениях может быть запрос на вашу личную информацию, бронирование туров или покупку билетов на самолет. Нельзя доверять таким письмам".

Прежде чем вносить предоплату через интернет-ресурс или переходить по ссылкам, нужно убедиться, что перед вами не мошенники.

"Проверяйте подлинность сайта, убедитесь, что его адрес соответствует реальной компании или отелю. Обратите внимание на дизайн ресурса. Если есть опечатки и грамматические ошибки, низкое качество фотографий и отсутствие контактной информации, то перед вами подделка", – объяснил эксперт.

Также нужно быть осторожным с подозрительно низкими ценами – это один из признаков мошенничества.

"Проверьте стоимость на нескольких платформах или обратитесь к профессионалам в туризме, чтобы узнать рыночную стоимость тура или услуги", – порекомендовал Ефимов.

Кроме того, специалист не советует сразу вносить предоплату. По его словам, лучше отдать полную стоимость при получении услуг или использовать безопасные платежные системы.