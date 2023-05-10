Как расплачиваться за границей в этом году

Накануне летних отпусков некоторые россияне задаются вопросом, как им расплачиваться за границей, когда в отношении отечественных платежных систем введены санкции, а рубль по факту не является конвертируемой валютой. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

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Любимой платежной системой российских туристов за последние годы стала UnionPay. Соответствующие карты выпускают семь российских банков. UnionPay – это китайская платежная система, в отношении которой не введены международные санкции. Ее карты принимаются в более чем 180 государствах мира. Это касается и карт, выпущенных российскими банками, хотя западные страны стараются ограничить их работу. Зачастую во многих странах у россиян возникают сложности с обналичиванием денег или оплатой услуг, но это в основном касается европейских стран и США.

Если говорить о наиболее популярных туристических направлениях, а именно о Турции, Таиланде, ОАЭ, Египте, Грузии и других, то там российские карты UnionPay работают практически без сбоев. Необходимо помнить, что снимать наличные можно только в банкоматах с соответствующим логотипом. Кроме того, за снятие наличных предусматривается комиссия, которую устанавливает тот или иной банк. С оплатой в терминалах, даже в турецких, иногда могут возникать проблемы. Поэтому туристам лучше иметь с собой наличные.