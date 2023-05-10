Популярные мифы о Duty Free
За магазинами беспошлинной торговли Duty Free давно закрепилась определенная репутация. Многие убеждены, что товары на их полках отличаются более выгодной стоимостью и качеством.
"Рамблер" решил разобраться, какие из представлений о Duty Free являются скорее мифами, нежели объективно отражают реальное положение вещей.
1. Низкая стоимость
Многие считают, что совершать покупки гораздо выгоднее в Duty Free, нежели чем в обычных магазинах, благодаря тому, что их продукция не облагается налоговой пошлиной. Это неправда. Да, продавцы освобождены от некоторых налогов, однако стоит учитывать налоги на доход, затраты на аренду помещений и выплаты сотрудникам, да и просто желание некоторых продавцов подзаработать лишнего. Потому стоимость этих товаров далеко не всегда оказывается ниже, нежели в обычных сетевых магазинах.
Выгоднее всего покупать в Duty Free импортные алкоголь, табак или косметику – в обычных магазинах на территории нашей страны они будут стоить дороже. Однако и здесь картина будет разная в зависимости от страны и конкретной точки магазина. Например, табак для Россиян будет дороже при покупке в аэропорту. А духи в аэропорту Парижа будут стоить в разы меньше, чем в любом городском бутике.
2. Лучшее качество
Убеждение, что в Duty Free качество одного и того же товара будет лучше, чем на полках в городе – миф. Очень часто один и тот же поставщик отправляет свою продукцию и на полки местных магазинов, и в аэропорты. Однако тут ради справедливости стоит отметить, что, если говорить о подделках вещей люксовых брендов, то в Duty Free такого встретить невозможно, а вот в местном не проверенном магазине – вполне.
3. Одинаковые цены во всей сети Duty Free
На самом деле цены на один и тот же товар в зависимости от места расположения магазина могут сильно разниться. Можно даже выделить отдельными списками самые дорогие и самые бюджетные Duty Free. Например, магазины в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии, Соединенных Штатов Америки или Франции можно смело относить к самым дорогим, а Германии или стран Карибского бассейна – к тем, что предлагают продукцию по самым выгодным ценам.