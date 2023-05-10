Как получить семейную визу в другие страны
Великобритания традиционно считается одним из самых привлекательных государств для получения виз разного формата.
В частности, из года в год в стране растет спрос на так называемые семейные визы.
Как получить визув Великобританию
Как правило, к ним прибегают в тех ситуациях, когда иностранный гражданин хочет стать мужем или женой гражданина островного государства. Также стоит отметить, что существует сразу несколько типов семейных виз. И в зависимости от конкретной цели может потребоваться та или иная вариация документа.
- Визы для мужа или жены;
- Виза для тех партнеров, которые пока что еще не находятся в браке официально;
- Виза для жениха или для невесты.
Также отдельно стоит отметить и такой тип, как "Marriage visitor visa". Данный документ в свою очередь предназначается для тех людей, кто хочет провести свадьбу на острове, но при этом не остаться жить на нем. Подобных вариантов становится с каждым годом все также больше.
Требования при выдаче визы
- Знание английского языка по классификации;
- Возраст обоих - старше 18;
- Супруг должен проживать в Великобритании или иметь вид на жительство;
- Супруг должен обладать достаточном уровнем дохода;
- Необходимо доказать реальность отношений;
В целом это все требования, который могут понадобиться.
- ФИО;
- Дата рождения;
- Паспорт;
- Копия визовых штампов;
- Сведения о судимостях;
- Копия биометрического вида;
- Дата рождения родителей;
- Подробности прочих заявлений иммиграционного типа;
- Номер социального страхования и так далее.
В целом стоит отметить, что процесс получения визы такого формата можно считать простым.