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Как получить семейную визу в другие страны

Великобритания традиционно считается одним из самых привлекательных государств для получения виз разного формата.

Как получить семейную визу в другие страны
© unsplash.com

В частности, из года в год в стране растет спрос на так называемые семейные визы.

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Как получить визув Великобританию

Как правило, к ним прибегают в тех ситуациях, когда иностранный гражданин хочет стать мужем или женой гражданина островного государства. Также стоит отметить, что существует сразу несколько типов семейных виз. И в зависимости от конкретной цели может потребоваться та или иная вариация документа.

Среди самых распространенных видов семейных виз в Великобританию стоит в первую очередь отметить:
  • Визы для мужа или жены;
  • Виза для тех партнеров, которые пока что еще не находятся в браке официально;
  • Виза для жениха или для невесты.

Также отдельно стоит отметить и такой тип, как "Marriage visitor visa". Данный документ в свою очередь предназначается для тех людей, кто хочет провести свадьбу на острове, но при этом не остаться жить на нем. Подобных вариантов становится с каждым годом все также больше.

Требования при выдаче визы

В вопросе выдачи именно семейных виз Великобритания обычно не проявляет какой-либо особой требовательности. В частности, полный перечень необходимых для получения данного разрешительного документа выглядит требований выглядит следующим образом:
  • Знание английского языка по классификации;
  • Возраст обоих - старше 18;
  • Супруг должен проживать в Великобритании или иметь вид на жительство;
  • Супруг должен обладать достаточном уровнем дохода;
  • Необходимо доказать реальность отношений;

В целом это все требования, который могут понадобиться.

Также для подачи заявки на получение визы такого формата необходимо подать в том числе и ряд документов. Среди прочего придется направить в государственные органы следующие бумаги:
  • ФИО;
  • Дата рождения;
  • Паспорт;
  • Копия визовых штампов;
  • Сведения о судимостях;
  • Копия биометрического вида;
  • Дата рождения родителей;
  • Подробности прочих заявлений иммиграционного типа;
  • Номер социального страхования и так далее.

В целом стоит отметить, что процесс получения визы такого формата можно считать простым.

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