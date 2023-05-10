Как получить семейную визу в другие страны

Великобритания традиционно считается одним из самых привлекательных государств для получения виз разного формата.

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В частности, из года в год в стране растет спрос на так называемые семейные визы.

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Как получить визув Великобританию

Как правило, к ним прибегают в тех ситуациях, когда иностранный гражданин хочет стать мужем или женой гражданина островного государства. Также стоит отметить, что существует сразу несколько типов семейных виз. И в зависимости от конкретной цели может потребоваться та или иная вариация документа.

Визы для мужа или жены;

Виза для тех партнеров, которые пока что еще не находятся в браке официально;

Виза для жениха или для невесты. Среди самых распространенных видов семейных виз в Великобританию стоит в первую очередь отметить:

Также отдельно стоит отметить и такой тип, как "Marriage visitor visa". Данный документ в свою очередь предназначается для тех людей, кто хочет провести свадьбу на острове, но при этом не остаться жить на нем. Подобных вариантов становится с каждым годом все также больше.

Требования при выдаче визы

Знание английского языка по классификации;

Возраст обоих - старше 18;

Супруг должен проживать в Великобритании или иметь вид на жительство;

Супруг должен обладать достаточном уровнем дохода;

Необходимо доказать реальность отношений; В вопросе выдачи именно семейных виз Великобритания обычно не проявляет какой-либо особой требовательности. В частности, полный перечень необходимых для получения данного разрешительного документа выглядит требований выглядит следующим образом:

В целом это все требования, который могут понадобиться.

ФИО;

Дата рождения;

Паспорт;

Копия визовых штампов;

Сведения о судимостях;

Копия биометрического вида;

Дата рождения родителей;

Подробности прочих заявлений иммиграционного типа;

Номер социального страхования и так далее. Также для подачи заявки на получение визы такого формата необходимо подать в том числе и ряд документов. Среди прочего придется направить в государственные органы следующие бумаги: