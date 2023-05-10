Где сегодня проще всего получить туристическую шенгенскую визу

Жителей России, решивших этим летом отдохнуть в Европе, ждут приключения еще до начала поездки.

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Это не только подбор маршрута с учетом отсутствия прямых авиарейсов, но и трудности с получением шенгенских виз.

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В Шенгенскую зону входят 27 государств. Но многие из них выдачу туристических виз нашим соотечественникам либо вообще прекратили, либо же бессрочно приостановили. Бессмысленно обращаться в консульства и визовые центры 10 из них - Польши, Финляндии, Чехии, стран Балтии, Нидерландов, Бельгии, Дании и Словакии - туристов из России там сегодня не ждут и въездной документ могут дать лишь в исключительных случаях.

При этом власти Финляндии оставили за собой право аннулировать действующий шенген, выданный их консульством. Эстония запрещает россиянам въезжать в Шенгенскую зону через свою сухопутную границу даже с уже выданными шенгенскими визами. Такая же ситуация с Польшей, Латвией и Литвой.

По последней информации от Ассоциации российских туроператоров (АТОР), более-менее нормально выдают туристические визы 10 стран ЕС - Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Венгрия, Словения, Швейцария и Португалия. Если душа все же требует отдыха в Европе, то запрашивать шенген лучше всего там. Правда, записаться на подачу заявлений удается не всегда - свободных слотов на ближайшие месяцы практически нет. Приходится чуть ли не ежечасно отслеживать, не появилось ли, случаем, свободное окно.

Наиболее лояльными в вопросе выдачи виз россиянам на 2023 год, по информации АТОР, считаются Венгрия и Греция, но в основном они выдают однократные визы под даты поездки. Чтобы получить визу на длительное время, как правило, нужны особые обстоятельства, например, приглашение от гражданина страны или обладателя вида на жительство. А для визы в Венгрию нужно сдать еще и отпечатки пальцев, даже если вы сдавали их раньше. Это правило не касается только детей до 12 лет.

Достаточно благосклонна к российским туристам и Португалия. Визу там выдают на даты поездки +14 дней коридора. Сборы за рассмотрение заявки в визовом центре можно оплатить только наличными рублями.

Популярностью у соискателей виз пользуются также Италия и Франция. По отзывам, в консульствах этих стран лояльнее других относятся к выдаче гражданам РФ длительных и многократных разрешений на въезд (на несколько месяцев, а не только под даты поездки), однако по этой причине серьезно увеличились сроки ожидания даты подачи документов. От отказов никто, конечно, не застрахован, но если все в порядке с визовой историей, корректно использовалось разрешение, выданное той же страной, проблем возникнуть не должно (особое внимание на этот момент обращают итальянцы).

Правда, генконсульство Италии в Москве недавно объявило, что при оформлении шенгенской визы гражданам РФ с небиометрическими паспортами в ней может быть проставлена отметка "минус Дания", означающая, что получивший визу может путешествовать во все шенгенские страны, кроме этой, поскольку она не принимает небиометрические паспорта. Представитель генконсульства также развеял слухи о том, что итальянцы могут отказать в получении визы владельцам пятилетних российских паспортов старого образца: в ноябре 2022 года дипмиссия действительно "пару дней" их не принимала "из-за недопонимания", однако сейчас вопрос решен.

Практически не изменились условия выдачи виз гражданам РФ в представительствах Испании. Хотя есть одно но: "Может быть потребован полис медицинского страхования, выданный не в РФ", - предупреждает визовый центр. Тем не менее с января по ноябрь 2022 года Испания выдала гражданам РФ почти в три раза больше виз, чем за аналогичный период 2021-го. Отзывы путешественников подтверждают, что и сегодня ситуация не изменилась.

Есть свои особенности и у Словении. С февраля 2022 года здесь требуют прикладывать к заявке на визу авиабилет не словенской и не российской авиакомпании, а любой другой, которая летает в страну. Это требование связано с закрытием воздушного пространства над Словенией для российских авиакомпаний и неба над Россией для словенских авиакомпаний. Пересадка должна занимать не больше суток. Билет на поезд или поездка на автомобиле "не считаются доказательством поездки в Словению".

Можно подать документы в консульства Германии, Мальты, Норвегии и Швеции, но они накладывают серьезные ограничения.

Так, Германия принципиально отказалась от выдачи гражданам РФ многократных виз с длительным сроком действия. Вместо них выдаются однократные визы с коротким сроком действия. После отмены упрощенного визового режима заявителей предупреждают о возможном увеличении сроков рассмотрения заявок. Кроме того, их могут проверять на предмет потенциальной угрозы общественному порядку и внутренней безопасности. При подаче заявки теперь не принимается страховка, оформленная в России, только в ЕС, что сейчас достаточно сложно. Так же ведет себя и Мальта - без полиса от европейской компании визу на остров не получить. Так что эти варианты для тех, у кого есть работающие карты зарубежных платежных систем, необходимые для оплаты полиса. А вот визовые центры Австрии принимают и полисы аккредитованных российских фирм.

Цена вопроса

Требования европейских стран едины. Они прописаны в общеевропейском визовом кодексе. Стоимость визы - 80 евро, для детей с 6 до 12 лет - 40 евро. Оплата услуг визового центра обойдется еще более чем в 30 евро. Срок выдачи виз - минимум 15 дней, но может быть продлен до 45 дней. Для въезда в ЕС потребуется предоставить сведения о бронировании отеля, а также копии авиабилетов и страховой полис на даты поездки. Плюс дополнительные документы, например, приглашение, подтверждение с места будущего проживания и маршрут на время поездки.

Также при подаче заявлений необходимо подтвердить "намерение после поездки покинуть территорию стран ЕС". Для этого могут запросить обратный билет, выписки с банковских счетов, подтверждение финансовой состоятельности, наличия работы и недвижимости в России, сведения о семейном положении.

Срок, на который будет выдана виза, похоже, зависит исключительно от настроения консульских работников. Есть шанс получить так называемую мультивизу - многократное разрешение на въезд. В последнее время консульства выдают их на срок от трех месяцев до года. Впрочем, некоторым счастливчикам удается, как в старые времена, получить шенген аж на пять лет. Но, подавая запрос на визу, стоит все-таки исходить из другого - все чаще европейские страны дают разрешения на въезд только под даты самой поездки.

Увеличилось и число отказов. Основная причина - сомнения консульства в том, что турист покинет территорию ЕС после окончания действия визы. Также по нынешним европейским правилам туризм больше не является "существенной причиной для поездки", поэтому каждый запрос должен рассматриваться индивидуально и может быть отклонен, если выявлена "угроза государственной политике или внутренней безопасности".

Даже если визу все-таки удастся получить, это еще не является гарантией спокойной поездки. В Еврокомиссии разослали рекомендации во все страны ЕС с напоминанием, что наличие визы не означает автоматического разрешения на въезд. Любого путешественника могут подвергнуть дополнительному контролю на границе, и во въезде ему может быть отказано. И такие случаи уже были.

Цифры

Граждане РФ в первом квартале 2023 года совершили за рубеж 4,9 млн поездок, из которых 1,7 млн - с целью туризма. По сравнению с тем же периодом 2022 года показатели подскочили на 26,6% и 46,8% соответственно. Чаще всего россияне посещали Турцию (653,4 тыс.), ОАЭ (492,8 тыс.) и Таиланд (410,8 тыс. турпоездок).

Кстати

Будет ли ближневосточный "шенген"?

Идея введения своего "шенгена" в странах Ближнего Востока может быть выгодна российским туристам, если визовый режим в итоге упростится, рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Хотя может быть и другой вариант, когда даже в те страны, куда сейчас мы можем въезжать без виз, после введения изменений придется их получать.