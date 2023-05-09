Основы кемпинга: как правильно отдыхать на природе

Рассказываем, что нужно учитывать и что взять с собой.

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Сезон отдыха на природе открыт, и многие любители кемпинга собирают рюкзаки и отправляются в мини-походы. Успех таких приключений напрямую зависит от подготовки.

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Как правильно выбрать место для кемпинга?

Выбирая местность, не стоит ориентироваться только на живописность. Это хоть и важный фактор, но не главный. Обращайте внимание на комфорт и безопасность. При выборе полянки для привала старайтесь придерживаться следующих принципов:

пространство должно находиться в пешей доступности от автомобильной дороги или железнодорожной станции. В случае травмы или другой чрезвычайной ситуации у вас должна быть возможность быстро добраться до населённого пункта;

разбивайте лагерь около воды. Ознакомьтесь с картой проверенных родников вашего региона, это позволит не брать с собой питьевую воду.

если вы новичок в мире хайкинга и не обладаете специальными навыками, выбирайте оборудованные кемпинги или глэмпинги.

Варианты глэмпингов для отдыха в Подмосковье ищите по ссылке.

Чек-лист вещей, без которых в кемпинге никуда

Владимир Жиркин: Народная мудрость гласит: «Нет плохой погоды – есть неподходящая одежда». Чтобы не зависеть от капризов природы, нужно предусмотреть все варианты как для жаркого дня, так и для прохладного вечера.

Вещей будет много, так что берите рюкзак побольше. В противном случае придётся тащить в руках пакеты. Итак, что нужно обязательно взять.

Сухой спирт для розжига. Он занимает мало места и долго горит.

Аптечку с антисептиком, пластырями, противоожоговой мазью, средством от отравления, противоаллергическим средством, кремом от загара, флаконом репеллента.

Аккумулятор для зарядки телефонов, фонариков, а также провода с разъёмами под разные телефоны.

Подвесные фонарики на солнечных батареях.

Палатки, которые выдерживают дождь.

Спальники, подобранные по прогнозируемой температуре.

Пенки. Их можно подложить под спальники.

Кружки. Будут удобнее пластиковых стаканчиков.

Пледы. Их можно постелить на землю.

Средство от комаров.

Средства личной гигиены.

Верёвки.

Салфетки – влажные и обычные.

Плащи или ветровки на случай дождя.

Сменную обувь.

Техника безопасности при отдыхе на природе

Очень важно соблюдать правила розжига костра. Его можно разводить не везде, этот вопрос тоже нужно проработать заранее. Если огонь необходим, обложите место для розжига камнями, чтобы не поджечь траву вокруг. Ни в коем случае не отходите от пламени надолго.

Не ешьте незнакомые ягоды и грибы, не ходите в одиночку по незнакомой местности и проверяйте друг друга на наличие клещей, даже если не сезон. Это базовые правила, которым нужно уделить особое внимание. При их соблюдении отдых будет безопасным, комфортным и весёлым для всех его участников.