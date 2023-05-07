Опытный турист объяснил, какие вещи недопустимо делать в Дагестане

В этом регионе действуют негласные правила, которые обязательно следует соблюдать приезжим. Например, там не принято проявлять чувства на публике. Обниматься и целоваться следует дома, а не в общественных местах.

«Вычурная одежда в регионе тоже не приветствуется, даже если она очень скромная», — отметил опытный путешественник.

Тем, у кого есть татуировки или пирсинг, лучше не демонстрировать их на публике, добавил турист. Также в Дагестане нельзя употреблять алкоголь в общественных местах и нецензурно выражаться. Для женщин не допускается курение на улице. А на мужчин это негласное правило не распространяется.