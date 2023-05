50 фраз на английском, которые должен знать каждый турист

Английский язык нам нужен, если мы отправляемся путешествовать за границу, либо если мы общаемся с иностранцем, который приехал к нам в страну.

Мы попросили эксперта написать и объяснить 50 базовых фраз на английском языке, которые должен знать каждый путешественник. Материал подготовила Алёна Безумова.

Тренер акцентов и эффективный коуч по быстрому изучению английского даже для самых необучаемых. Помогла более 130 русскоговорящим поверить в себя и простроить план «к вершинам мира».

Итак, 50 базовых фраз на английском, которые должен знать каждый, кто отправляется в путешествие.

1. Where is my gate?

Если мы находимся в аэропорту, и нам нужно узнать расположение гейта, мы будем задавать именно этот вопрос.

2. Do you have a carry-on?

Нам могут задать такой вопрос сотрудники аэропорта. И означает «Есть ли у вас с собой ручная кладь?»

3. What time is my flight?

Во сколько вылет? Тоже важная фраза в аэропорту.

4. Fasten your seatbelt, please.

Пристегните, пожалуйста, ваши ремни. Вам это могу сказать в самолёте стюардессы.

5. Where is the restroom?

Restroom на английском – это уборная.

6. Can I have a bottle of water, please?

В самолёте может настать жажда, вопрос выше решит эту проблему.

7. I am traveling for leisure.

Если нас спрашивают, зачем мы летим в какой-либо пункт назначения, мы можем ответить этой фразой, что означает «Я путешествую для отдыха».

8. I am traveling for work.

А если же мы путешествуем по работе, тогда смело можно использовать эту фразу.

9. I am visiting family.

Всё же кто-то путешествует не для первого и второго, а для того, чтобы посетить семью.

10. Where is the baggage claim area?

Где находится зона выдачи багажа?

Источник ienglish.ru

11. How do I get to ____?

Как мне попасть в____?

И вставляем необходимое слово в конце. Например, банк (bank), аптека (pharmacy) или кафе (cafe).

Эту фразу мы можем использовать везде, где не знаем, как добраться до какого-то места.

12. Where is the currency exchange?

Может случиться такое, что необходимо срочно поменять валюту. Этот вопрос поможет узнать, где это можно сделать.

13. What time is it?

Сколько сейчас времени?

14. Where is the bus stop?

Где находится автобусная остановка?

15. I don’t understand.

Я не понимаю.

Фраза, которая всего тремя словами поможет в любой ситуации показать собеседнику, что нужно говорить простыми словами.

16. Do you have a reservation?

Вы бронировали заранее?

Обычно это первый вопрос, который задают сотрудники отеля на ресепшене.

17. Would you like a single or a double room?

Вы бы хотели номер с односпальной или двуспальной кроватью?

18. Can I see your ID, please?

Предоставьте, пожалуйста, ваше удостоверение личности.

Ещё один вопрос, который вам могут задать не только в отеле, но и везде, где необходимо подтвердить вашу личность.

19. Which floor is my room on?

На каком этаже находится мой номер?

Floor на английском переводится не только как «пол», но и как «этаж».

20. What is the password for the Wi-Fi?

За границей у вас может не быть интернета, а как спросить пароль от Вай-Фая? Обязательно запомните эту фразу!

21. What time is breakfast served?

Во сколько подаётся завтрак?

22. Is there a kitchen?

Есть ли кухня?

Возможно, вам укажут на общую кухню в отеле, которую вы можете использовать.

23. What time is check-in?

Во сколько въезд?

24. What time is check-out?

Во сколько выезд?

25. Where can I find ___?

Где я могу найти ___?

Добавляем любое существительное. Например, библиотека (a library) или батарейки (batteries).

26. Do you accept payment in dollars?

Представим, что у нас с собой оказались только доллары. Принимают ли они эту валюту? Узнайте, задав этот вопрос!

27. Do you accept credit cards?

Вы принимаете оплату картой?

Не во всех маленьких магазинах на улице принимают оплату картой. Поэтому эту фразу важно запомнить.

28. A table for one/two/three/four please.

Столик на одного/двух/трёх/четырёх, пожалуйста.

Либо можно просто указать на группу людей.

29. I’ll have ____.

Говорите эту фразу в ресторане, когда вы уже определились, что будете заказывать. В конце можно добавить название блюда. Или же просто сказать «this».

30. What do you recommend?

Если вы не можете определиться с выбором, эта фраза поможет узнать мнение другого человека.

31. Without onions, please.

Без лука, пожалуйста.

Вместо лука можем вставить любой другой ингредиент, от которого вы бы хотели отказаться.

32. Do you have anything for vegans?

У вас есть что-нибудь для веганов? Если вы вегетарианец, эта фраза поможет случайно не заказать что-либо с мясом.

33. Is it spicy?

Оно острое?

34. I’m allergic to ___.

Если вы не переносите какие-то продукты, еду, тогда с помощью этой фразы вы сможете это объяснить. В конце нужно добавить ваш аллерген.

К примеру, I’m allergic to peanuts (арахис). Или I’m allergic to wheat (пшеница).

35. This is not what I ordered.

Это — не то, что я заказывал(а).

Допустим, вам принесли салат Цезарь, а вы заказывали салат с киноа. Вежливо скажите эту фразу. Важно говорить это с вежливой интонацией.

36. The bill, please.

Когда вы готовы оплатить счёт, достаточно позвать официанта и коротко сказать эту фразу.

37. There’s a mistake on the check.

Вы посчитали заказ на сумму 30 долларов. А на чеке написано 60 долларов. Здесь явно что-то не так.

Это стоит сказать официанту фразой «There’s a mistake on the check». Что означает «В счёте ошибка».

38. Take-away, please.

Планируете заказать с собой? Скажите эту фразу!

39. For here, please.

А если же планируете есть прямо в кафе, тогда используйте эту фразу.

40. Does this go to ___?

Вы сели на маршрутку или ждёте поезд. Чтобы подтвердить, направляется ли этот транспорт в ваш пункт назначения или нет, задайте этот вопрос.

41. What time does the train leave?

Во сколько отправляется поезд?

42. Does it go directly, or do I need to change?

Поезд идёт напрямую (в пункт назначения) или нужна будет пересадка?

43. Excuse me.

Фраза, когда нужно вежливо обратить на себя чьё-то внимание. Это может быть человек на улице, если нужно спросить направление или время.

44. Sorry.

С помощью именно этой фразы вы можете извиниться за то, что вы сделали, когда это вызвало проблемы для другого человека или расстроило. Например, встали на ногу.

45. Could you repeat that please?

Можете, пожалуйста, повторить?

У носителей тоже часто бывает, что они не расслышали или не поняли собеседника. Можно без стеснения использовать эту фразу.

46. Could you speak a little slower please?

Можете говорить, пожалуйста, помедленней?

Возможно, для собеседника считается нормой говорить быстро. Эта фраза поможет сделать ваше общение более понятным.

47. Could you write that down for me?

Можете, пожалуйста, записать это для меня?

Имеется в виду — записать на листок/бумагу. Это может быть адрес, номер телефона, слово которое вы не поняли и т.д.

48. Sorry, I didn’t catch that.

Извините, я не понял(а) или не уловил(а) мысль.

49. How much is this?

Сколько это стоит?

50. I’m lost.

Я потерялся(ась).

Сказав эту фразу, вам, скорее всего, помогут найти дорогу до отеля с помощью карты, либо укажут в каком направлении двигаться.

51. Could you take a picture of us, please?

Можете, пожалуйста, сфотографировать нас?

Если вы хотите сфотографироваться вместе с группой на какой-то локации, то лёгкий способ – это просто попросить прохожего. Либо человека, который не любит фотографироваться.