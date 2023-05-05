Россиянам напомнили о правилах перевозки животных в поездах

Совсем скоро начнется пора массовых отпусков. Многие россияне, путешествующие поездом, берут с собой в поездку питомцев. О чем нужно знать, планируя поездку с домашними животными, рассказали в РИА Новости.

Путешественникам напомнили, что для любого животного необходимо приобрести билет. Однако далеко не во всех вагонах питомцам будут рады.

«Все пассажирские вагоны можно разбить на две категории: вагоны, в которых возможна перевозка животных, и вагоны, в которых перевозка любых животных запрещена», – подчеркнули в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».

Исключение существует лишь для слабовидящих пассажиров, имеющих собаку-поводыря. Питомца при наличии ошейника и намордника можно провезти в любом вагоне. Сориентироваться вам помогут при покупке билетов в кассе. Приобретение проездных документов онлайн (в приложении или на сайте) также не вызовет проблем – информация о классе вагона, а именно специальная пиктограмма в виде лапы животного, появляется в процессе бронирования.

Ознакомиться с нормативными документами о правилах перевозок животных можно на сайте РЖД. В частности, там указано, что небольших питомцев – птиц, кошек, миниатюрных собак – допускают к провозу только в переноске. Размер бокса или сумки по сумме трех измерений не должен превышать 180 см.

Если вы едете с собакой крупной породы, вам могут предложить выкупить купе. В таком случае дополнительно за собаку платить не надо.

При поездках внутри России справок о состоянии животного предъявлять не требуется.