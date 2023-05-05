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Стюардесса объяснила, почему в самолетах не так чисто, как кажется

Бортпроводница Марика Микусова раскрыла секрет уборки в салоне самолета, который понравится далеко не всем. Ее слова цитирует британский таблоид Mirror.

Стюардесса объяснила, как на самом деле убирают в самолетах
© globallookpress.com

По словам стюардессы, сотрудники часто вместо того, чтобы проводить уборку в туалете самолета, просто запираются в кабинке на пять-десять минут с телефоном. Таким образом члены экипажа нарушают правила поддержания чистоты.

Стюардессы объяснили, почему не стоит снимать обувь в самолете

Марика тоже призвала пассажиров никогда не ходить по салону самолета (и тем более в туалет) босиком. С ее слов, некоторые сотрудники протирают контактные поверхности и пол в санузле одной и той же тряпкой. Так что о чистоте вновь говорить не приходится.

Ранее «Рамблер» писал о раздражающих экипаж привычках пассажиров.

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