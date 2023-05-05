Что обязательно надо взять на пикник: чек-лист

Впереди майские праздники и летние отпуска с пикниками и вылазками на шашлыки.

«ФедералПресс» составил чек-лист для поездки на природу: какую еду взять на пикник, что положить в аптечку, какую одежду выбрать и как развлекаться.

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Какую еду и напитки взять на природу

Перед пикником важно составить список предпочтений каждого участника встречи. Вместе с ним захватите в магазин наш чек-лист – в нем все основные продукты, без которых не обходится ни один выезд на природу.

РИА "ФедералПресс"

Мясо: сколько брать и как выбрать

Обычно берут свинину или курицу. Реже, если хочется погурманствовать, говядину или баранину.

Самый частый вопрос: сколько брать мяса, чтобы хватило всем. Чтобы сориентироваться, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами шашлыка. Есть обычные – подсчитывают вес всего мяса на количество человек, и расширенные – учитывают число гостей, виды мяса, время на пикник и даже степень голода. Но в среднем на один раз одному человеку достаточно порции из 400 грамм курицы или 300 грамм мяса.

Еще один совет – выбирайте качественное мясо, чтобы не отравиться.

Производитель. Брать мясо нужно в проверенных местах – в крупных супермаркетах или на муниципальных рынках. С рук у незнакомых фермеров или на локальных точках продукцию лучше не покупать. Неизвестно, как это мясо обрабатывают и сколько оно уже лежит.

Маринад. В шашлычный сезон производители предлагают уже замаринованные куски, но брать их нужно с осторожностью. Проследите, чтобы мясо в маринаде вам отдали прямо из холодильника. Также лучше понюхать куски перед покупкой, потому что недобросовестные продавцы могут маскировать уксусом протухшее мясо. На что стоит обратить внимание:

Рыба: какая подойдет для жарки на мангале

Для жарки на углях подходят мясистые плотные породы рыбы. Обычно берут семгу, форель, кету, морского окуня, тунца, дораду.

Идеально на мангале прожариваются рыбины целиком среднего размера. Но можно уложить на решетку и стейки, благо сейчас их нарезают прямо в магазине. Советы по покупке рыбы те же, что и для мяса.

Выбирайте проверенных продавцов, проверяйте срок годности и отдавайте предпочтение охлажденной рыбе без маринада.

Гарниры и закуски для пикника

Пока будет готовиться шашлык, нужно чем-то перекусить. Для этого подойдут свежие фрукты. Помыть их лучше дома, а нарезать – на месте, чтобы они не заветрились. Снеки и закуски тоже не будут лишними.

Наиболее оптимальные и безопасные варианты – орехи, печенье, соленые палочки, копченый сыр, сухарики, оливки, маслины, помидоры черри.

К самому шашлыку идеально подойдут овощи. Огурцы, помидоры, редис – их можно и просто нарезать, и смешать в салате с зеленью, оливковым маслом или сметаной. Цукини, болгарский перец и баклажаны посолите, поперчите и запеките на углях.

Еще один вариант гарнира для шашлыков – грибы. Идеально подходят свежие шампиньоны. Их нужно ненадолго замочить в соусе из сметаны, черного перца, чеснока, соли и лимонного сока, а затем запечь на мангале.

Напитки для пикника

С напитками все просто – каждый берет безалкогольные и алкогольные варианты на свое усмотрение. Самое главное – взять побольше бутилированной воды. Она пригодится, чтобы быстро что-то помыть, обработать или затушить.

Какую еду опасно брать на природу

На пикник не советуют брать уже открытые соусы, а также продукты, которые экстремально быстро портятся на солнце.

Выпечка с кремом;

Кисломолочные продукты: молоко, йогурты, мягкие сыры;

Колбаса;

Готовые салаты, особенно уже заправленные майонезом и другими соусами. Среди них:

Посуда и предметы для готовки на пикнике

О стандартном наборе в виде решетки, шампуров, одноразовых тарелок, стаканчиков, вилок и ножей обычно помнят все. Но есть вероятность забыть предметы для готовки.

На пикнике точно пригодятся большие миски под шашлык и салаты, кухонные ножи для нарезки овощей, разделочные доски, лопатки и ложки для перемешивания, открывашка и штопор.

Также понадобятся сухие и влажные салфетки, маленькие и большие мешки под неиспользованные продукты и мусор.

Аптечка для пикника: зачем нужна и что положить

Аптечные средства должны быть под рукой даже на однодневном пикнике. Так будет возможность быстро снять головную боль и неприятные ощущения в желудке, обработать порезы и укусы насекомых, залечить небольшие ожоги.

Как развлекаться на пикнике

Прежде всего, создайте атмосферу. Для этого отлично подойдет музыка из беспроводных колонок. Дополнить антураж можно гирляндами на батарейках или разноцветными светодиодными фонариками. И не забудьте проводные и беспроводные зарядки, чтобы колонка и телефон не выключились в неожиданный момент.

А пока жарится шашлык, можно во что-нибудь сыграть. Для пикника подходят быстрые и активные карточные игры. Захватите с собой «Уно», «Экивоки», «Крокодила», «Взрывных котят» или обычные игральные карты. Можно поиграть и с размахом, если позволяет место. Сразитесь в мини-футбол, перекиньтесь фрисби или сыграйте в бадминтон.

Как одеваться на пикник

Весной и иногда летом погода переменчива – днем может быть очень жарко, а вечером, наоборот, зябко. К тому же к вечеру начинают активничать комары. Исходя из этого лучше собрать многослойный комплект одежды и захватить защитные аксессуары.