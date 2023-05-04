Чек-лист: что брать в ручную кладь

Ручная кладь в самолете строго ограничена в том, что можно брать на борт самолета. Это — требование авиационной безопасности, поэтому нарушать его ни в коем случае нельзя. Если вы хотите комфортно долететь, то в ручную кладь нужно взять все необходимое, но при этом не попасть под ограничения.