Чек-лист: что брать в ручную кладь
Ручная кладь в самолете строго ограничена в том, что можно брать на борт самолета. Это — требование авиационной безопасности, поэтому нарушать его ни в коем случае нельзя. Если вы хотите комфортно долететь, то в ручную кладь нужно взять все необходимое, но при этом не попасть под ограничения.
“Рамблер” публикует чек-лист того, что нужно взять с собой на борт в ручную кладь. И не забывайте о внутренних ограничениях авиакомпании в соответствии с вашим тарифам. Некоторые перевозчики тщательно проверяют размеры и вес ручной клади.
- Документы и билеты. Это — самое важное.
- Деньги. Не стоит класть деньги и банковские карты в багаж, так как их там могут украсть.
- Дорогая техника. Ноутбук, фотоаппарат, планшет. Все это — хрупкие и ценные вещи. Ради их сохранности и безопасности возьмите их на борт самолета.
- Наушники. Их часто забывают, а в аэропорту они продаются в несколько раз дороже.
- Аптечка. Особенно если у вас есть хронические заболевания. Если это специфические лекарства, то нужно заранее уточнить правила провоза у авиакомпании.
- Портативное зарядное устройство. В самолете нет розеток, а если телефон разрядится, вы останетесь без связи.
- Еда. Не во все тарифы авиакомпании входит еда на борту. Возьмите с собой снеки, которые можно пожевать под фильм или сериал.
- Капли для глаз и крем. В самолете очень сухой воздух, поэтому увлажняющие средства и капли для глаз в полете не помешают. Берите всю косметику в тревел-формате в баночках не более 100 милллилитров.
- Теплые носки или плед. В самолетах всегда работает кондиционер и может быть холодно.
- Подушка. Подушка для шеи скрасит ваш сон, ведь на борту не так много места для сна.