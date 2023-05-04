$78.61-0.6987.00-0.58

Чек-лист: что брать в ручную кладь

Ручная кладь в самолете строго ограничена в том, что можно брать на борт самолета. Это — требование авиационной безопасности, поэтому нарушать его ни в коем случае нельзя. Если вы хотите комфортно долететь, то в ручную кладь нужно взять все необходимое, но при этом не попасть под ограничения.

Чек-лист: что брать в ручную кладь
© Unsplash

“Рамблер” публикует чек-лист того, что нужно взять с собой на борт в ручную кладь. И не забывайте о внутренних ограничениях авиакомпании в соответствии с вашим тарифам. Некоторые перевозчики тщательно проверяют размеры и вес ручной клади.

  • Документы и билеты. Это — самое важное.
  • Деньги. Не стоит класть деньги и банковские карты в багаж, так как их там могут украсть.
  • Дорогая техника. Ноутбук, фотоаппарат, планшет. Все это — хрупкие и ценные вещи. Ради их сохранности и безопасности возьмите их на борт самолета.
  • Наушники. Их часто забывают, а в аэропорту они продаются в несколько раз дороже.
  • Аптечка. Особенно если у вас есть хронические заболевания. Если это специфические лекарства, то нужно заранее уточнить правила провоза у авиакомпании.
  • Портативное зарядное устройство. В самолете нет розеток, а если телефон разрядится, вы останетесь без связи.
  • Еда. Не во все тарифы авиакомпании входит еда на борту. Возьмите с собой снеки, которые можно пожевать под фильм или сериал.
  • Капли для глаз и крем. В самолете очень сухой воздух, поэтому увлажняющие средства и капли для глаз в полете не помешают. Берите всю косметику в тревел-формате в баночках не более 100 милллилитров.
  • Теплые носки или плед. В самолетах всегда работает кондиционер и может быть холодно.
  • Подушка. Подушка для шеи скрасит ваш сон, ведь на борту не так много места для сна.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий