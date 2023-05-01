Как подготовиться к путешествию на машине: 10 советов эксперта

Летом количество желающих отправиться в автопутешествие по России значительно увеличивается. Однако длительная поездка на автомобиле может сопровождаться как положительными эмоциями, так и нештатными ситуациями. О том, как правильно путешествовать по России на автомобиле и что важно сделать перед выездом, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по безопасным путешествиям Константин Петров.

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Тщательно продумайте маршрут

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Перед поездкой необходимо четко проработать основной маршрут.

— Не нужно планировать поездку так: «До Сочи ехать две тысячи километров. Ладно, за сутки доеду», — говорит Петров. — Надо понять: куда едем, какое расстояние, где есть заправки, в каких местах ночевать, сколько времени это должно занять с учетом отдыха.

Собеседник «ВМ» рекомендует составить маршрут таким образом, чтобы была возможность достаточно отдыхать. Накопившаяся усталость ближе к концу поездки может спровоцировать нештатные ситуации — вплоть до выезда на встречную полосу.

Оповестите о своих планах близких

У путешественника обязательно должны быть люди, которые будут в курсе его передвижений.

— Кто-то должен обязательно знать, куда ты едешь и как ты едешь, — отмечает эксперт. — Случиться может что угодно. Например, человек решил переночевать в лесу и что-то произошло, пусть даже не самое страшное (хотя никто от инфаркта и инсульта не застрахован). Или спустило колеса, связь не ловит — и непонятно, что делать.

Как отметил Петров, в идеале должен быть человек, которому путешественник отзванивается и сообщает, где планирует ночевать сегодня и в следующий раз. Если в очередной раз путешественник не обозначился, то хотя бы примерно понятно, где его искать.

Возьмите инструменты и запчасти

По словам эксперта, машина перед длительной поездкой должна быть укомплектована минимальным набором инструментов для ремонта.

— Даже если человек абсолютно не разбирается в технике, он может как минимум закрутить какую-то гайку или дать инструменты другому человеку, который в состоянии решить возникшую проблему, — отмечает Петров.

Так, в машине обязательно должны быть запасное колесо, компрессор и насос. У многих автопутешественников такого набора либо нет, либо они не знают, как им пользоваться. Поэтому обязательно нужно не только иметь инструменты, но и уметь применять их на деле.

Приобретите хороший трос

Как отметил эксперт, в путешествиях высок риск посадить машину на брюхо. Справиться с такой ситуацией поможет стальной трос.

— В путешествии застрять можно где угодно: хоть на песке, хоть в лесу. Должен быть трос, который сможет вытащить машину, — считает Петров.

На случай сложных ситуаций автолюбителю также может понадобиться рывковый динамический строп, который имеет свойство растягиваться. Его грузоподъемность должна как минимум в два раза превышать вес автомобиля.

Выберите подходящую «омывайку»

Как во время путешествия, так и вне поездки в бачок омывателя должна быть залита жидкость по сезону.

— Бывает так, что человек едет, начинается дождь, а очистить поверхность от него нечем. Или насекомые забивают стекло. Человек едет, солнце садится, светит в глаза, и сквозь заляпанное стекло тоже ничего не видно, — описывает рискованную ситуацию эксперт.

Запаситесь провизией

По мнению Петрова, независимо от маршрута поездки, у человека должен быть запас еды как минимум на двое суток. Необязательно набирать котлет или сосисок. Это могут быть крекеры или шоколад — то, что в какой-то экстремальной ситуации даст возможность продержаться.

То же самое касается запаса воды.

— Запас воды нужно иметь исходя из полутора литров на человека в сутки, — объясняет собеседник «ВМ». — Если едут три человека, то в машине должно быть минимум девять литров воды. Зачем это нужно? Например, вы остановились в пробке, ударил снегопад — и все, машины стоят. Это может быть связано не только со снегопадом, но и с наводнением.

Соберите правильную аптечку

Аптечка в автомобиле должна быть обязательно, причем не стандартная, а расширенного образца, уверен Петров. По его словам, в интернете есть много рекомендаций на этот счет, и лучше их детально изучить перед выездом.

Вовремя заправляйтесь

В любой момент поездки в топливном баке машины должно оставаться достаточно топлива, заметил Петров.

— Я рекомендую заправлять автомобиль, как только в баке осталась половина топлива. Причин у этого сразу две: во-первых, на следующей заправке может просто не оказаться бензина. Во-вторых, не на всех заправках хороший бензин. Вы можете залить полный бак, а в бензине окажется вода. Если вы заливаете полбака, то по крайней мере половина топлива у вас будет хорошего качества. И большой проблемы здесь не возникнет, — советует эксперт.

В отдельных ситуациях имеет смысл возить с собой канистру с бензином. Но если человек не едет глубоко в лес и поддерживает машину заправленной на достаточном уровне, то обычно в этом нет необходимости: полбака бензина дают возможность проехать не одну сотню километров.

Дублируйте гаджеты

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что в длительной поездке обязательно нужно иметь дополнительный телефон.

— Очень важно продублировать навигацию. Бывает так, что человек рассчитывает на свой единственный смартфон, в котором есть онлайн-карты. Но смартфон может разбиться, потеряться, сломаться, его могут украсть. Человек в итоге останется без связи, поэтому нужно, чтобы было два оплаченных и заряженных телефона.

Кроме того, в обоих телефонах обязательно должны быть не только онлайн-карты, но и заранее загруженные офлайн-карты. В таких приложениях можно закачать нужный регион, и карты будут работать без интернета.

Также важно поддерживать заряд телефонов.

— Тут стоит действовать по аналогии с бензином. Телефон наполовину разрядился — значит, пришло время его зарядить. В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что как минимум двое суток человек должен быть полностью автономен, с едой, водой и навигацией.

Не увлекайтесь холодной едой

По мнению эксперта, автохолодильник — «двоякий» аксессуар. С одной стороны, он полезен для транспортировки продуктов, с другой — может привести к тому, что во время остановки в машине просто сядет аккумулятор. Поэтому важно следить за его работой.