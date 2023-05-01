Как выбрать отель для летнего отдыха

У путешественников есть несколько вариантов бронирования гостиниц — непосредственно через отель, через турфирму и через онлайн-сервисы. Как сделать это безопаснее и на что обратить внимание, разбиралась «Парламентская газета».

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По России три пути

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После того как будущий турист определился с направлением и видом отдыха, ему стоит посмотреть несколько российских агрегаторов, чтобы узнать рейтинг гостиницы и почитать отзывы.

Что оценивать? Во-первых, насколько фото в объявлении соответствуют отзывам, в каком районе находится отель, какие магазины и рестораны есть поблизости, сколько от него добираться до основных достопримечательностей и ходит ли до них транспорт напрямую.

Удачная локация имеет большое значение, так как позволяет сэкономить время и деньги на дорогу. Но и жилье в удобных местах, как правило, выходит дороже.

Также стоит проверить, что входит в стоимость проживания. Отели иногда берут дополнительную оплату за использование сейфа, доступ к интернету и телевидению, посещение бассейна или спа.

После этого забронировать номер можно через онлайн-сервис бронирования, на котором он представлен, либо напрямую.

«Другой работающий способ, если речь идет о курортном направлении, — это обратиться к одному из крупных туроператоров и получить комплексный продукт, который будет включать в себя перелет или переезд, проживание и, возможно, какую-нибудь дополнительную экскурсионную программу», — рассказал «Парламентской газете» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Туроператор сам предложит клиенту варианты на выбор. Они зависят от направления, качества, цены и наполнения.

Налево пойдешь…

Иногда туристы из-за невнимательности или отсутствия достаточного времени выбирают плохое жилье для отпуска, но есть риск и вовсе остаться без брони и узнать об этом уже по приезде в отель.

Любой из вариантов бронирования безопасный, если путешественник уверен в контрагенте, считает эксперт. Так, из онлайн-сервисов популярны «Яндекс Путешествия», «Островок», OneTwoTrip, «Броневик», также достаточно туроператоров с хорошей репутацией и долгой историей успешной работы, а многие отели давно представлены на рынке, и такой выбор вполне безопасный.

А вот на сайт мошенников и сайты-зеркала нарваться можно, поэтому стоит проверить ресурс перед вводом данных и оплатой, чтобы убедиться, что он настоящий.

На юге России распространена аренда комнат, летних домиков и апартаментов вместо отелей. Тут оценить контрагента сложнее, поэтому существует риск мошенничества или удручающе низкого качества услуг. Еще в таком жилье чаще всего не предоставляют питание, уборку, не меняют простыни и полотенца. Это тоже стоит учитывать при выборе.

За рубеж сложнее

Забронировать отель за границей самостоятельно уже второй сезон не так-то просто. В большинстве стран, которые интересуют туристов, сейчас оплатить жилье можно только через туроператора или при наличии карты иностранного банка.

«Также по некоторым направлениям очень сложная логистика. Перелеты и другие перемещения могут быть катастрофически тяжелыми, об этом тоже имеет смысл задумываться на старте», — отметил Прасов.

Кроме того, в этом году, например, в Турции серьезно подняли цены на лето, видимо, понимая, что альтернативы у туристов практически нет. Возможно, получив недостаточный спрос со стороны россиян, там будут корректировать стоимость, предположил эксперт, но гарантировать это никто не может.

Помимо критериев, которые используют для выбора гостиницы в России, перед зарубежной поездкой стоит проверить, есть ли поблизости пункт обмена валюты.