Как выбрать отель для летнего отдыха
У путешественников есть несколько вариантов бронирования гостиниц — непосредственно через отель, через турфирму и через онлайн-сервисы. Как сделать это безопаснее и на что обратить внимание, разбиралась «Парламентская газета».
По России три пути
После того как будущий турист определился с направлением и видом отдыха, ему стоит посмотреть несколько российских агрегаторов, чтобы узнать рейтинг гостиницы и почитать отзывы.
Что оценивать? Во-первых, насколько фото в объявлении соответствуют отзывам, в каком районе находится отель, какие магазины и рестораны есть поблизости, сколько от него добираться до основных достопримечательностей и ходит ли до них транспорт напрямую.
Удачная локация имеет большое значение, так как позволяет сэкономить время и деньги на дорогу. Но и жилье в удобных местах, как правило, выходит дороже.
Также стоит проверить, что входит в стоимость проживания. Отели иногда берут дополнительную оплату за использование сейфа, доступ к интернету и телевидению, посещение бассейна или спа.
После этого забронировать номер можно через онлайн-сервис бронирования, на котором он представлен, либо напрямую.
«Другой работающий способ, если речь идет о курортном направлении, — это обратиться к одному из крупных туроператоров и получить комплексный продукт, который будет включать в себя перелет или переезд, проживание и, возможно, какую-нибудь дополнительную экскурсионную программу», — рассказал «Парламентской газете» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Туроператор сам предложит клиенту варианты на выбор. Они зависят от направления, качества, цены и наполнения.
Налево пойдешь…
Иногда туристы из-за невнимательности или отсутствия достаточного времени выбирают плохое жилье для отпуска, но есть риск и вовсе остаться без брони и узнать об этом уже по приезде в отель.
Любой из вариантов бронирования безопасный, если путешественник уверен в контрагенте, считает эксперт. Так, из онлайн-сервисов популярны «Яндекс Путешествия», «Островок», OneTwoTrip, «Броневик», также достаточно туроператоров с хорошей репутацией и долгой историей успешной работы, а многие отели давно представлены на рынке, и такой выбор вполне безопасный.
А вот на сайт мошенников и сайты-зеркала нарваться можно, поэтому стоит проверить ресурс перед вводом данных и оплатой, чтобы убедиться, что он настоящий.
На юге России распространена аренда комнат, летних домиков и апартаментов вместо отелей. Тут оценить контрагента сложнее, поэтому существует риск мошенничества или удручающе низкого качества услуг. Еще в таком жилье чаще всего не предоставляют питание, уборку, не меняют простыни и полотенца. Это тоже стоит учитывать при выборе.
За рубеж сложнее
Забронировать отель за границей самостоятельно уже второй сезон не так-то просто. В большинстве стран, которые интересуют туристов, сейчас оплатить жилье можно только через туроператора или при наличии карты иностранного банка.
«Также по некоторым направлениям очень сложная логистика. Перелеты и другие перемещения могут быть катастрофически тяжелыми, об этом тоже имеет смысл задумываться на старте», — отметил Прасов.
Кроме того, в этом году, например, в Турции серьезно подняли цены на лето, видимо, понимая, что альтернативы у туристов практически нет. Возможно, получив недостаточный спрос со стороны россиян, там будут корректировать стоимость, предположил эксперт, но гарантировать это никто не может.
Помимо критериев, которые используют для выбора гостиницы в России, перед зарубежной поездкой стоит проверить, есть ли поблизости пункт обмена валюты.
А еще в каждой локации могут быть свои культурные и религиозные особенности. Например, в мусульманских странах муэдзин с минарета мечети пять раз в день призывает верующих к молитве, а для этого обычно используют громкоговорители. Слышно их далеко, а ведь первую молитву читают совсем рано — с восходом солнца.