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Что стоит учесть при бронировании отеля

У путешественников есть несколько вариантов бронирования гостиниц — через турфирму, либо через онлайн-сервис бронирования, на котором она представлена, либо напрямую.

Что стоит учесть при бронировании отеля
© Парламентская газета

При выборе отеля стоит посмотреть несколько российских агрегаторов, чтобы узнать его рейтинг, почитать отзывы и оценить, насколько фото в них соответствует рекламным. Также можно больше узнать о том, что находится поблизости, благополучный ли это район, как обстоят дела с транспортной доступностью.

Перед бронированием следует проверить, что входит в стоимость проживания. Отели иногда берут дополнительную оплату за использование сейфа, доступ к интернету и телевидению, посещение бассейна или спа.

Помимо этих критериев, перед зарубежной поездкой стоит обратить внимание на то, есть ли рядом с гостиницей пункты обмена валюты, а также учитывать культурные и религиозные особенности страны.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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