"В отпуске купила нормальные вещи": куда ехать за одеждой

Многие столкнулись не только с уходом множества знакомых брендов, но и с повышением цен на одежду. Некоторые товары, причем самые базовые, стало трудно найти и импортозаместить. "Рамблер" выяснил, почему в Европе одеваться дешевле.

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Большая часть одежды и обуви, которую носят россияне, изготовлена за рубежом. Издержки на доставку добавляют к цене около 12%. На границе изделие дорожает больше чем на 40% из-за пошлины, а потом в действие вступает торговая наценка порядка 300%. Поэтому покупать брендовые вещи внутри страны стало совершенно невыгодно.

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"Брендовые итальянские вещи в Италии будут стоить как минимум в два раза дешевле, если попадете на распродажу-то во все четыре раза. А лучше всего шоппинг в аутлетах, которые находятся в пригородах. Можно здорово сэкономить", - поделилась женщина, живущая в Италии.

Большинство международных марок ушли из-за кризиса, нет уверенности, что в ближайшие годы рынок начнет восстанавливаться. Поэтому россиянки стали заказывать одежду через байеров или ездить в другие страны на шоппинг. По их словам, даже с учетом курса валют и выросших цен на жилье и билеты, покупка одежды окупается сполна.

"Абсолютно идентичные вещи одной и той же марки у нас стоят в полтора раза ровно дороже ,чем в Италии. Плюс в Италии есть много местных марок с хорошим качеством, которых нет у нас. В России в начале сезона купить модненькие стильные вещички никак не получится по 500 рублей, а там легко. На мой взгляд, окупился даже билет, виза и проживание", - рассказала туристка.

К тому же, все известные бренды доступны к Европе, можно выбрать то, к чему привык. А российские бренды все еще ограничены поставками из-за границы, так как большинство российских брендов заказывает ткани и фурнитуру из-за рубежа. Поэтому достойный ответ местный рынок предложить не может.

"В России я не могла купить беговые шорты Nike, потому что подобных не было. Пробовала другие бренды, но ничего не подошло. В отпуске, наконец, купила нормальные вещи. Даже носки с трусами покупала в Европе", - рассказала туристка.