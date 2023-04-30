Как спастись от панической атаки в самолете: инструкция
По статистике около 60% людей испытывают дискомфорт при перелете и связан он преимущественно со страхом. Если человек страдает аэрофобией, то есть риск того, что в самолете у него может случиться паническая атака. Это только усиливает страх.
О том, как справляться с панической атакой в самолете, — в материале “Рамблера”.
Если вы чувствуете, что у вас начинается паника, то попробуйте совершить эти действия:
- Задержите дыхание на 10 секунд, потом вдохните и повторите задержку еще раз. Не делайте глубокие вдохи — это может только усугубить панику. Дело в том, что при испуге в мозг поступает очень много кислорода, так как человек начинает чаще дышать. Это становится сигналом того, что рядом есть опасность.
- Посчитайте предметы разных цветов. Это поможет отвлечь ваше внимание. Найдите в салоне самолета три предмета красного, желтого, синего и зеленого цветов. Сфокусируйте на них внимание и проговаривайте про себя: “Один — синий откидной столик, два — синий рюкзак” и так далее.
- Дайте телу расслабиться. Если самостоятельно расслабить тело не получается, то начните напрягать мышцы специально. Следуйте сверху-вниз: сначала шея, плечи, потом руки и так далее. Напряжение способствует расслаблению, а также отвлечет вас от панических мыслей.