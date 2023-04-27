Врач объяснила, как аллергикам подготовиться к отпуску

Аллергия может превратить долгожданный отпуск в тяжелое испытание. Врач-аллерголог АО «Медицина» Злата Ермакова объяснила, о чем следует позаботиться аллергикам перед поездкой, чтобы избежать проблем.

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По словам Златы Ермаковой, забота о своем здоровье должна начаться еще на этапе выбора номера. Тем, кто страдают от аллергии на кошек или собак, следует выбирать гостиницы, где введен запрет на животных.

«При аллергии на споры грибков бронируйте номер на солнечной стороне вдалеке от плавательных бассейнов. Хлорированная вода в бассейне может спровоцировать аллергическую реакцию у астматиков и атопиков», – отмечает эксперт.

Также следует выбирать номера, где нельзя курить.

В свободном доступе есть карты цветения регионов. Перед тем, как ехать на отдых, стоит их изучить. Также важно запомнить название аллергии на языке страны, в которой планируется отпуск.

Чтобы избежать фотодерматоза, следует не находиться под открытыми лучами солнца с 11:00 до 16:00. Отправляясь на длительнее экскурсии, следует надевать закрытую одежду из легкого хлопка или льна.

Также перед поездкой следует оформлять медстраховку, особенно за границу. Также необходимо уточнять, входят ли в нее аллергические заболевания, передает РИАМО.