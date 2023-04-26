Как безопасно отдыхать в лесу: подготовка и правила поведения

Майские праздники часто сопровождаются отдыхом в лесу.

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Многие люди часто задаются вопросом, как лучше всего подготовиться к отдыху в лесном массиве и что необходимо брать с собой.

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URA.RU собрало информацию, которая поможет тщательно подготовиться к безопасному отдыху на природе.

Как защититься от клещей и комаров

Чтобы свести к минимуму вероятность получить укус какого-либо из насекомых необходимо:

носить одежду, которая закрывает большую площадь кожи, оставляя открытыми лишь малые ее участки. Также подойдет мелкая сетка, которая будет скрывать тело полностью, но при этом пропускать воздух и позволит свободно дышать.

приобрести специальные средства, которые летом в больших количествах продаются в разных магазинах.

от комаров особенно подойдет марлевая ткань, эфирные масла, тусклый цвет одежды. Плохая гигиена также играет роль в привлечении насекомых.

лучше защититься от клещей помогут головной убор, высокая обувь и пропитывание одежды отварами из корицы и гвоздики. Также желательно избегать нахождения в высокой траве.

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Что взять с собой

Чтобы сделать поход по лесу приятным и безопасным, нужно взять с собой следующее:

карту или компас, средства для розжига костра и флягу с водой, немного алюминиевой посуды, фонарик и запас батареек, репелленты, дождевик или накидку, небольшую аптечку, лупу и складной нож, блокнот, ручку или карандаш, а также свисток.

Не забудьте удобную одежду и обувь, которые закрывают тело, а также игрушки, книгу или плеер для детей.

Для ориентирования на местности, можно использовать компас и расположение тени от Солнца, а также ориентироваться на достопримечательности и природные признаки.

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Как не заблудиться в лесу

Перед походом в лес сообщите близким, куда идете и на сколько. Возьмите компас, нож, спички, соль, мобильный телефон, продукты и запасную одежду. Одевайтесь ярко. Ориентируйтесь по окрестностям и определите границы. Если заблудились, остановитесь, свяжитесь с близкими и службой спасения. Прислушайтесь к звукам. Если найдены дорожки, следуйте по ним. Следы спила на пнях ведут к людям. Если нашли ручей — идите вниз по течению.

Как безопасно разводить огонь

Несколько основных правил безопасного разведения костра в лесу: