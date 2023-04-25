Где и как оформить «шенген» или британскую визу

Москвичка Светлана сейчас в Италии. Подавала документы в конце февраля, попала в визовый центр в двадцатых числах марта. Обратила внимание, что консульский сбор подорожал: было 35 евро, стало 80. Услуги визового центра — еще 3 тысячи рублей. Запрашивала мультивизу, но дали практически под поездку, на полтора месяца. Хотя ранее Светлана бывала в Италии не раз:

Фото: BFM.RU BFM.RU

«Обычный традиционный набор, ничего не было сверх. Например, у меня закончился предыдущий загранпаспорт, нужно было сделать копии всех страниц с визами, потом копия нового заграна, копия с пропиской российского паспорта, бронь отеля (но я потом отменила, потому что я к дочери летела), билеты туда и обратно купленные. Что касается финансового подтверждения, нужно было не просто распечатку со счета, а подробную за месяц с карты. Страховку я оформляла в визовом центре: подаешь документы, встаешь в очередь, оформляешь страховку, оплачиваешь, по-моему, у меня получилась где-то 1300 за страховку на три недели. Народу там было мало по сравнению с предыдущими годами, никакой очереди. Документы без проблем приняли. Сказали ждать две недели, но я посмотрела на сайте, и уже через неделю виза была готова».

Видео дня

Страны, которые более или менее стабильно выдают шенгенские визы, — это Испания, Италия и Франция. Испания требует выписку о движении средств за последние 90 дней. Специалисты также выделяют Венгрию и Грецию.

В Германию нужно приглашение, зарубежные счета и страховка, выданная в ЕС. Аналогичное требование к страховке выдвигает Мальта. Для Австрии подойдет полис российской страховой из числа тех, которые аккредитованы при посольстве. Кипр выдает национальные визы, но не так бодро, как раньше. Подавать запрос на «шенген» можно за шесть месяцев до поездки. Но, например, Италия открывает слоты для записи только на месяц вперед. Не пытайтесь записаться за три месяца.

По многим странам заявление теперь обрабатывается 15 вместо десяти дней, а в отдельных случаях — до 45 дней. Если раньше отказ был внештатной ситуацией, теперь этим никого не удивишь. Причем их получают заявители с хорошей визовой историей, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» София Дефоссе-Аксютина:

София Дефоссе-Аксютина директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Сложнее стало получить слот. Меньше людей визовые центры принимают каждый день. Предприимчивые граждане используют разные приспособления, в частности разные программы, они же боты, чтобы забронировать себе место. Боты действуют, потому что сохраняется дефицит: несколько слотов в день в визовых центрах. Например, во французском не так много, и, конечно же, на нашу большую страну этого не хватает. Выходом из данной ситуации могло бы стать оформление резидентных документов. Если заявитель считает, что в будущем ему нужно будет ездить в Европу, целесообразно озадачиться оформлением резидентных документов, то есть резидентных визы и вида на жительство».

Сейчас достаточно просто получить визу в Великобританию, как показывает опыт моей коллеги Елизаветы Шагиной. Эта страна дает национальную визу на полгода, и не нужно обозначать конкретный день, когда хочешь полететь. Срок оформления — около двух месяцев. Билеты, информация о движении средств и страховка не нужны. Требуется только заполнить анкету, предоставить справку с работы, документ о финансовых гарантиях и гарантии по проживанию (приглашение от друзей подходит). И никаких проблем с временными слотами, говорит Елизавета:

Елизавета Шагина редактор Business FM «Это стоит сколько-то там, условно говоря, 100 фунтов. За фунт дают около 100 рублей. Если вы хотите что-то сделать и куда-то полететь, вам нужна зарубежная карта. На этапе, когда нужно заплатить визовый сбор, они требуют его картой, по крайней мере в Англии. Мы заводили эту карту в Казахстане. Мне кажется, просто ходят какие-то легенды, как это страшно, ужасно, которые распространяют компании, которые продают свои услуги, но никаких проблем нет, ты все сам делаешь, заполняешь анкету онлайн. Это десять минут займет. В этот момент без очередей, а когда я пыталась до СВО зарегистрироваться, были очереди».