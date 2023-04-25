Восхождение на Килиманджаро: дневник путешественника

Алексей Столяров рассказал, что подстерегало его на пути к самой высокой точке этого материка.

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Алексей Столяров, YouTube-блогер, путешественник: В феврале я отправился в Африку, чтобы покорить одну из семи вершин — вулкан Килиманджаро. Восходили мы в общей сумме пять дней. Всё это время я писал небольшие заметки о самых важных и ярких моментах своего путешествия. Читайте, что из этого вышло!

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Путешествие из Москвы до Танзании, где находится вулкан, заняло порядка 13 часов – у нас была короткая пересадка в Стамбуле. Перелёт был непростым, я волновался и предвкушал предстоящее восхождение. В международном аэропорту Килиманджаро (JRO) нас вместе с группой встретил гид, и мы отправились в город Моши, чтобы заселиться в отель и немного поспать перед началом невероятного пути.

Испытания на прочность

Утром мы отправились к воротам Умбве (1640 м), ближайшему к Моши входу в национальный парк Килиманджаро. Все чувствовали себя бодро и даже немного взбудораженно, ведь впереди нас ожидал подъём ещё на 1200 м. И это в первый день!

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На месте мы быстро оформили все необходимые для трекинга документы, оплатили проход на территорию и разрешение на восхождение. Вещи отдали группе сопровождения.

Интересный факт — ваша сумка не должна превышать вес 20 кг, за этим строго следят.

Также на протяжении всего пути с нами была группа местных жителей. Обязательное условие восхождения — это дать населению работу.

Спустя некоторое время мы начали наш подъём к лагерю Умбве на высоте 2900 м. Пошли по самому сложному пути. У нас был опыт горных восхождений, в том числе успешное путешествие на Эльбрус. Захотелось проверить силы.

Тропа проходила через густой тропический лес невероятной красоты, где можно встретить множество диких животных, в том числе несколько видов обезьян.

Гид рассказал, что в этих местах живёт самая опасная змея Африки – чёрная мамба. После её укуса не выживает никто! Когда мы об этом узнали, уровень адреналина у всех участников восхождения тут же подскочил.

Подъём был непростым, местами приходилось цепляться за корни деревьев. К счастью, мы поймали комфортный темп и продвигались через эти густые заросли. Так мы и добрались до первого лагеря Умбве, где очень вкусно поужинали и разбрелись по палаткам, чтобы хорошенько выспаться перед следующим днём.

Единственное место в Африке, где лежит снег

С утра мы опробовали наши солнечные батареи для зарядки техники. Работали они медленнее, чем привычные аккумуляторы, но в таких условиях жаловаться не приходится.

Второй подъём обещал был тяжелее первого. Нас ждал очень крутой склон. Почти сразу лес сменился низким кустарником, и нам открылся вид на вулкан Меру. Настоящее чудо света, такого живописного пейзажа я не видел нигде! По каменистой тропе мы добрались до лагеря Барранко (3900 м), расположившегося внутри огромного лавового оврага – барранкоса. Здесь сливались маршруты Умбве и Мачаме.

На этой высоте уже отчётливо могут проступать симптомы горной болезни у тех, кто недостаточно быстро акклиматизировался. Мы видели, как некоторых людей спускают на специальных носилках вниз.

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Продолжать восхождение, если вы почувствовали головную боль, головокружение и тошноту, нельзя ни в коем случае. Это опасно для жизни!

На такой высоте стало очень холодно, мне пришлось надеть куртку. Только представьте: гора Килиманджаро — это единственное место во всей Африке, где можно увидеть снег. И это при том, что она располагается на экваторе!

Моё самое сложное восхождение

На следующее утро мы начали подъём по стене Барранко. Издалека она выглядит нереальной, но на деле там есть тропинка, по которой довольно просто можно забраться на самый верх и также спуститься с другой стороны. На вершине нас ожидали прекрасные виды на вулкан Кибо. Ощущения незабываемые: будто попал на другую планету. Далее тропа шла по холмам, и нас ждала серия непростых подъёмов и спусков.

Пока это моё самое сложное восхождение, потому что оно потребовало колоссальных физических затрат и выносливости.

Здесь было и скалолазание, и очень резкий и серьёзный подъём высоты каждый день. В таких условиях важно чётко и внимательно отслеживать своё состояние. Горная болезнь может проявиться в любой момент.

К обеду пришли в лагерь Каранга, поели и отдохнули. На такой высоте очень похолодало. После путешествия в базовый лагерь Эвереста сон в горах я стал переносить немного легче, но ночевать в палатке мне было дискомфортно.

Высота, на которой невозможно просто открыть рюкзак

Утром нам наконец-то показался Килиманджаро, всё это время он прятался под толстым слоем тумана. Увидеть его так близко было незабываемо — стоял и думал: «Неужели я собрался подняться на самый верх этой огромной горы?»

В этот день мы должны были к обеду подняться к штурмовому лагерю Барафу на высоте 4600 м, чтобы там восстановиться перед штурмом вулкана. На такой высоте человеку становится всё более дискомфортно — может появиться одышка, мозг начинает тормозить, а каждый шаг уже даётся всё сложнее и сложнее. Мы познакомились с некоторыми группами таких же экстремалов, как и мы. Кто-то прилетел из Австралии, чтобы покорить самую высокую точку Африки!

Когда мы поднялись выше облаков, я понял, что этот вид останется в моей памяти на всю жизнь. Передвигаться стало ещё сложнее, а голова была чугунной.

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То, что я делал в обычной жизни с лёгкостью, тут превратилось в трудную задачу — было тяжело выстраивать предложения и даже открыть карман рюкзака.

Каким-то чудом смог поймать связь на такой высоте и позвонить жене, чтобы услышать её голос и слова поддержки. Пообедав, мы сразу отправились спать, чтобы восстановиться перед самой трудной частью пути — штурмом горы.

Путь во тьме

Мы встали в полночь, немного перекусили и стартовали на вершину. Уровень адреналина в крови уже зашкаливал, ведь от вершины нас отделяла 1000 с небольшим метров! Тропа вилась тонкой лентой по каменистому склону вулкана Кибо. Всей команде было важно держать темп и идти маленькими шагами, попутно отслеживая своё состояние.

Вокруг была кромешная тьма, и нас спасали только налобные фонарики.

Примерно за 5-6 часов мы достигли края кратера на мысе Стелла Пойнт (5685 м). Перед нами открылся невероятный вид на рассвет — один из самых красивых в моей жизни. Дальше тропа проходила по кратеру, петляя между скал. Местами лежал снег, необходимо было проходить мимо утёсов с особой осторожностью – очень легко провалиться.

На этой части маршрута два гида из нашей группы не смогли идти дальше и отказались от штурма горы. Местные почему-то очень боятся самой вершины Килиманджаро.

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Я шёл и видел самую высокую точку Африки — пик Ухуру. В этот момент эмоции переполняли. Мы вспоминали, чего нам это стоило, как много сил в это вложили. Язык заплетался, ноги еле-еле передвигались. Но всё же мы шли только вперёд, потому что свернуть назад здесь просто невозможно.

И вот мы у цели. Самая высокая точка всего континента, крыша Африки! Мы сделали массу фотографий и просто немного передохнули, чтобы ощутить всю прелесть этого момента. Но нас ещё ждали испытания.

Дорога домой

Предстоял затяжной спуск. В лагере Барафу мы остановились на привал, после чего продолжили скидывать высоту. Ночевали в лагере Мвека Хат с восточной стороны горы на высоте 3100 м.

Столь продолжительный сброс высоты крайне выматывает, но он необходим для смягчения горной болезни после восхождения.

Мы продолжили путешествие к воротам Мвека. Часа за три мы их достигли и получили заслуженные сертификаты об удачном восхождении. Такой сувенир из Африки привезти домой бесценно! Ещё час пути – и мы дошли до деревни, откуда нас должен был забрать микроавтобус в Моши.