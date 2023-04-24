Как отдыхать с семьей, чтобы не устать друг от друга?
Впереди россиян ждут продолжительные майские выходные. Многие в это время будут ездить на отдых вместе с друзьями и семьей. При этом организовать отдых нужно так, чтобы стать ближе, а не отдалиться. Как это сделать — рассказала РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. В основе отдыха семей чаще всего лежат две проблемы — это делегирование ответственности и соблюдение договоренностей по организации отдыха перед его началом.
В первую очередь членам семьи необходимо обсудить всю структуру отдыха и распорядок дня, затраты, места проживания и другие вопросы, чтобы было полное взаимопонимание, а конфликты отсутствовали.
«Для этого желательно перед поездкой взрослым членам семьи устроить круглый стол, на котором каждый высказал бы понимание своих прав и обязанностей на этом отдыхе. Потому что мама, которая занимается детками, должна иметь время на то, чтобы поплавать, походить в спа, почитать какую-то книгу. Так и глава семьи, который занимается зарабатыванием денег, тоже должен иметь свободное время», – рассказала Ирина Крашкина.