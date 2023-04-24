Как отдыхать с семьей, чтобы не устать друг от друга?

Впереди россиян ждут продолжительные майские выходные. Многие в это время будут ездить на отдых вместе с друзьями и семьей. При этом организовать отдых нужно так, чтобы стать ближе, а не отдалиться. Как это сделать — рассказала РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. В основе отдыха семей чаще всего лежат две проблемы — это делегирование ответственности и соблюдение договоренностей по организации отдыха перед его началом.