Что нужно взять в самолет, если вы летите лоукостером: чек-лист
Многие люди летают исключительно регулярными или чартерными рейсами — они дороже, чем лоукостеры, но комфорт такого перелета в разы выше. Название лоукостер произошло ото английских слов low и cost, что в переводе значит “низкая цена”.
Действительно цены на лоукостеры значительно ниже, но в таком случае сильно страдает комфорт пассажиров. Кроме того, за некоторые привычные услуги приходится переплачивать. О том, как сделать так, чтобы полет на лоукостере прошел не только комфортно, но и не потребовал дополнительных затрат, — в материале “Рамблера”.
У лоукостеров есть два главных нюанса: пассажиров на борту не кормят, а также ручная кладь должна соответствовать строгим требованиям по размеру. Кроме того, в самолетах лоукостеров очень маленькое расстояние между креслами, что создает дополнительный дискомфорт.
Что нужно взять с собой в самолет, если вы летите лоукостером:
- Подушку для головы. Идеально брать дорожную подушку.
- Еду. Это особенно актуально для семей с детьми. Помните, что жидкости можно брать в таре до 100 мл.
- Надеть минимум вещей. Если ваш багаж не влезет в размеры, то можно будет надеть часть вещей на себя.
- Теплые носки. В самолете может быть холодно, а пледов там нет.
- Сладкие напитки. В самолете их также не купишь.
- Наушники. Мультимедийной системы в лоукостерах нет.