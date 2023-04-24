$81.27-0.2189.46+0.11

Что нужно взять в самолет, если вы летите лоукостером: чек-лист

Многие люди летают исключительно регулярными или чартерными рейсами — они дороже, чем лоукостеры, но комфорт такого перелета в разы выше. Название лоукостер произошло ото английских слов low и cost, что в переводе значит “низкая цена”.

Что нужно взять в самолет, если вы летите лоукостером: чек-лист
© Unsplash

Действительно цены на лоукостеры значительно ниже, но в таком случае сильно страдает комфорт пассажиров. Кроме того, за некоторые привычные услуги приходится переплачивать. О том, как сделать так, чтобы полет на лоукостере прошел не только комфортно, но и не потребовал дополнительных затрат, — в материале “Рамблера”.

Турист оказался единственным пассажиром лоукостера

У лоукостеров есть два главных нюанса: пассажиров на борту не кормят, а также ручная кладь должна соответствовать строгим требованиям по размеру. Кроме того, в самолетах лоукостеров очень маленькое расстояние между креслами, что создает дополнительный дискомфорт.

Что нужно взять с собой в самолет, если вы летите лоукостером:

  • Подушку для головы. Идеально брать дорожную подушку.
  • Еду. Это особенно актуально для семей с детьми. Помните, что жидкости можно брать в таре до 100 мл.
  • Надеть минимум вещей. Если ваш багаж не влезет в размеры, то можно будет надеть часть вещей на себя.
  • Теплые носки. В самолете может быть холодно, а пледов там нет.
  • Сладкие напитки. В самолете их также не купишь.
  • Наушники. Мультимедийной системы в лоукостерах нет.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий