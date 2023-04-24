Что нужно взять в самолет, если вы летите лоукостером: чек-лист

Многие люди летают исключительно регулярными или чартерными рейсами — они дороже, чем лоукостеры, но комфорт такого перелета в разы выше. Название лоукостер произошло ото английских слов low и cost, что в переводе значит “низкая цена”.

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Действительно цены на лоукостеры значительно ниже, но в таком случае сильно страдает комфорт пассажиров. Кроме того, за некоторые привычные услуги приходится переплачивать. О том, как сделать так, чтобы полет на лоукостере прошел не только комфортно, но и не потребовал дополнительных затрат, — в материале “Рамблера”.

У лоукостеров есть два главных нюанса: пассажиров на борту не кормят, а также ручная кладь должна соответствовать строгим требованиям по размеру. Кроме того, в самолетах лоукостеров очень маленькое расстояние между креслами, что создает дополнительный дискомфорт.

Что нужно взять с собой в самолет, если вы летите лоукостером: