ФБР предупредило о взломе зарядных устройств в аэропортах и отелях

В 2021 году ФБР впервые заявило о хакерах, получающих доступ к телефонам через общественные USB-разъемы. Программное обеспечение для такого рода операций вовсе не является каким-то эксклюзивом.

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Эксперты и ФБР призывают путешественников не полагаться на общедоступные USB-порты и дают несколько практических советов по зарядке телефонов во время путешествия без риска быть взломанным.

1. Носите с собой портативное автономное зарядное устройство

Современные портативные блоки питания могут заряжать несколько устройств одновременно и обеспечивают до 36 часов дополнительного времени работы телефона через порты USB-C или USB-A.

2. Имейте в ручной клади свой собственный адаптер переменного тока

В дополнение к автономному зарядному устройству можно взять с собой собственный адаптер переменного тока, который поставляется вместе с мобильным телефоном и подключается к стандартной розетке. Можно приобрести дополнительный «походный» совместимый адаптер специально для поездок.

3. Заряжайте свой телефон от ноутбука

Если вы не можете найти свой адаптер переменного тока и у вас нет портативного аккумулятора, подключите USB-кабель к своему ноутбуку. Это не лучшее решение, но заряда телефона наверняка хватит для того, чтобы сообщить об окончании полета, вызвать такси или предъявить цифровой посадочный талон на регистрации.

4. Используйте блокировщик данных