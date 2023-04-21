5 способов сэкономить на путешествиях на майские

Майские праздники — традиционная пора для коротких (а иногда и не очень) путешествий как по России, так и за рубеж. При этом в последнее время любые вылазки обходятся россиянам куда дороже, чем раньше, поэтому желание сэкономить на поездке вполне оправданно.

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А если выбор падает на дальние маршруты, приходится ещё тщательнее планировать траты и просчитывать бюджет. Вместе с «Яндекс Путешествиями» делимся пятью лайфхаками, которые помогут не разориться в поездке.

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Подумайте о транспорте заранее

Очевидный совет, которым тем не менее многие пренебрегают при планировании путешествия. Если вы предпочитаете дальние поездки, продумывать маршрут лучше за 2–3 месяца, чтобы подобрать авиабилеты по лучшим ценам. Помните, что в отдельные дни или на первые партии бывают скидки — следите за этим на сайтах перевозчиков или агрегаторов. Ещё не отметайте сразу вариант сухопутного транспорта. Если на машине отправиться в путешествие не выходит, обратите внимание на поезд — отличный способ передвижения по России. Но и здесь билеты стоит брать заранее — хотя бы за месяц, если вас интересует поездка в праздники. Если выбирать из российских направлений, на праздники пока есть недорогие билеты в Архангельск и Мурманск (по 4000 рублей из Москвы в одну сторону), Санкт-Петербург (4500 рублей) и Екатеринбург (5000 рублей). А из Санкт-Петербурга в Москву на «майские» можно добраться за 2000 рублей на не скоростном поезде или 3500 рублей на самолёте.

Проверьте акции на проживание

Другая крупная статья расходов в путешествии — жильё. Подбирать гостиницу или апартаменты лучше вместе с покупкой билетов. Здесь тоже работает правило «чем раньше, тем бюджетнее». Но есть и другие способы сэкономить. Во-первых, отслеживайте акции от отдельных сервисов и ведомств, которые отвечают за туризм в разных странах. Например, некоторые предлагают туристический кешбэк (как ранее делал Ростуризм), другие — скидку или приятные бонусы. Во-вторых, не забывайте об альтернативах традиционным гостиницам. Отличный вариант — давно известное приложение для поиска ночлега CouchSurfing. С его помощью можно вообще не тратиться на жильё, а бонусом ещё и узнать что-то новое о городе или стране, в которых вы окажетесь.

Изучайте локальные приложения

Отлично помогают сэкономить многочисленные местные приложения. В первую очередь это касается заграничных поездок. Если едете за рубеж, посмотрите заранее, какие сервисы можно установить на телефон, или расспросите о них в отеле. Вот что за приложения могут вас выручить: местный каршеринг поможет сэкономить на такси; сервисы для покупки дешёвых билетов в культурные и развлекательные места (например, как Klook в Бангкоке); накопительные карты в магазинах и кафе (например, CJ One Point в Южной Корее); программы для студентов (например, международная карта ISIC, которая даёт скидку или бесплатный проход в музеи). Кстати, во многих странах достаточно студенческого билета (даже без перевода), чтобы получить скидку на выставку или в кино.

Не тратьтесь на роуминг

Траты на сотовую связь и интернет за рубежом могут образовать целую дыру в бюджете. Избежать этого можно, купив сразу по приезде местную сим-карту — в аэропорту, на вокзале или даже в ближайшем супермаркете. Помимо этого, не забывайте про общественный вайфай. Он пригодится, если вы привыкли регулярно пользоваться интернетом, а безлимитных тарифов у местных операторов нет. Ещё один способ сэкономить — скачать приложение с офлайн-картами. Именно на запросы в картах и построение маршрутов тратится особенно много трафика в поездке. Сервисы позволят вам быть не привязанным к Сети.

Выбирайте нетуристические места