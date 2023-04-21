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Пассажир избавился от аэрофобии благодаря одному совету пилота

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Пассажир с аэрофобией смог избавиться от страха летать на самолетах благодаря одному совету опытного пилота. Об этом он написал на форуме Reddit, поделившись историей с пользователями сети.

Пассажир избавился от аэрофобии благодаря совету пилота
© Lenta.ru

Автор публикации объяснил, что очень боялся предстоящего тяжелого перелета, однако «добрый пилот» порекомендовал ему представлять во время турбулентности, что самолет — это лодка, находящаяся на воде. Кроме того, если вам все еще будет некомфортно, позовите стюардессу и посмотрите на ее скучающее и спокойное лицо, заключил летчик.

«Тогда вы увидите, что у вас нет никаких причин для беспокойства», — процитировал автор слова пилота.

Мужчина отметил, что этот совет избавил его от аэрофобии и изменил жизнь.

В комментариях пользователи усомнились в пользе такого способа борьбы со страхом, заметив, что лодка трясется совсем не так, как самолет на воздушных волнах.

«Если бы я почувствовал такую тряску в море, я бы забеспокоился», «Я однажды посмотрел на стюардессу, которая изо всех сил пыталась вернуться на свое место с обеспокоенным видом... меня это совсем не успокоило», — поделились юзеры.

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