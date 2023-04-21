Заядлый путешественник назвал лучшую обувь для перелета

«Мой подход заключается в том, чтобы не позволять тому, что на мне надето, доставлять дискомфорт. Crocs обеспечивают мягкость и прохладу для моих ног. Это касается не только полета в самолете, но и долгих пеших прогулок по аэропорту», — отметил он.