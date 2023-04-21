$81.49-0.1389.35-0.11
48 минут назад

Заядлый путешественник назвал лучшую обувь для перелета

Lenta.ruиещё 1

Писатель и заядлый путешественник Адам Эрас (Adam Erace) назвал резиновые сабо бренда Crocs лучшей обувью для перелета на самолете. Своим мнением он поделился в беседе с Daily Mail.

Заядлый путешественник назвал лучшую обувь для перелета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мой подход заключается в том, чтобы не позволять тому, что на мне надето, доставлять дискомфорт. Crocs обеспечивают мягкость и прохладу для моих ног. Это касается не только полета в самолете, но и долгих пеших прогулок по аэропорту», — отметил он.

Эрас добавил, что «кроксы» являются безопасной обувью для чрезвычайных ситуаций, так как они легко снимаются и надеваются. Большим плюсом будет отсутствие острых углов и каблуков на сабо, отметил писатель, поскольку не будет риска проколоть надувной трап.

«А при закреплении ремешками на щиколотках они не слетают с ног, как сандалии или свободно завязанные кроссовки», — заключил путешественник.

Ранее стюардесса из Индии Каджал Манхас предупредила пассажиров о смертельной опасности узкой одежды во время полета на самолете. По словам бортпроводницы, слишком обтягивающая одежда увеличивает риск возникновения судорог, отеков, а также может повлиять на кровообращение.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий